Quảng Ninh tiêu hủy hơn 1 tấn trứng gà non không rõ nguồn gốc

(TBTCO) - Ngày 05/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy hơn 1 tấn trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc, nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước đó, vào chiều ngày 03/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một kho hàng tại thôn 10B, xã Hải Xuân, TP. Móng Cái. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.040 kg trứng gà non được bảo quản trong các thùng xốp, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chủ kho hàng là bà Bùi Thị Nhiên (sinh năm 1985, trú tại xã Hải Xuân, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) khai nhận đã thu mua số hàng này từ nhiều nguồn trôi nổi trên thị trường với giá 65.000 đồng/kg, tổng trị giá lô hàng khoảng 67,6 triệu đồng.

Số hàng hóa vi phạm bị đem đi tiêu hủy. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị lập biên bản và đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Tiếp tục kiểm tra trong ngày 04/6, lực lượng chức năng phát hiện thêm một cơ sở tại ngõ 112, đường Yết Kiêu, phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do ông Bùi Văn Dương (sinh năm 1986, trú tại huyện Hải Hà) làm chủ, đang cất giữ 1.000 kg chân gà và 280 kg trứng gà non không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, toàn bộ số thực phẩm này không được bảo quản lạnh, không có giấy tờ hợp pháp, trị giá hơn 43 triệu đồng. Chủ cơ sở khai đã gom hàng từ nhiều nguồn trôi nổi để bán kiếm lời. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc xử lý nghiêm và tiêu hủy số thực phẩm vi phạm trên cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường thực phẩm. Đây là hành động thiết thực góp phần ngăn chặn các sản phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng./.