(TBTCO) - Công ty cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH) vừa thông báo chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2024. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/5 và cổ tức dự kiến sẽ được thanh toán vào ngày 6/6.

Tỷ lệ chi trả cổ tức được công bố là 11,59%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.159 đồng. Với hơn 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền mà SKH cần chi ra khoảng 18,7 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, SKH cũng đã công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2025. Theo đó tại ngày 31/3/2025, SKH có 83 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, bao gồm 67,9 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 15,1 tỷ đồng các khoản tương đương tiền được thuyết minh là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn gốc không quá 3 tháng.

Cũng tại ngày 31/3/2025, SKH có các khoản phải thu ngắn hạn 99,7 tỷ đồng, tăng 19,2% so với đầu năm và 301 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm 15,5% so với đầu năm. Kết thúc quý I/2025 SKH đạt doanh thu 312,5 tỷ đồng, tăng 14% so với quý I/2024, lợi nhuận sau thuế quý I/2025 đạt 16,8 tỷ đồng, tăng 30% so với quý I năm ngoái.

Sanest Khánh Hòa chuẩn bị chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11,59%. Ảnh: T.L

Theo giải trình của SKH, lợi nhuận tăng là do trong quý I/2025 - dịp Tết Nguyên đán nhu cầu tiêu dùng tăng cao, cộng với việc triển khai các chương trình khuyến mãi và chính sách bán hàng hợp lý đã giúp doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng.

SKH là công ty đại chúng quy mô lớn, có vốn điều lệ 330 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 51% do Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa quản lý. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của SKH là chế biến các sản phẩm nước yến sào Khánh Hòa đóng lọ.

Đáng chú ý, mặc dù có nhiều lợi thế và có doanh thu mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng, nhưng biên tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu của công ty khá thấp so với các doanh nghiệp trong cùng ngành đồ uống (tỷ suất này các năm 2020 -2024 chỉ dao động quanh mức 5%) khiến cho nhiều cổ đông không hài lòng.

Một số cổ đông cho rằng, công ty cần nỗ lực tìm ra các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng suất, tinh giản bộ máy và biên chế, tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh và năng lực quản trị.

Trên thị trường chứng khoán, SKH đang giao dịch với giá 26.500 đồng/cổ phiếu./.