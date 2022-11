Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài:

(TBTCO) - Tổng cục Thuế cho biết, sau hơn 7 tháng triển khai Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, đến nay đã có 37 nhà cung cấp nước ngoài gồm: Google, Apple, Netflix, Facebook... đã thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế, với tổng số tiền trên 3.170 tỷ đồng.

Đã có 37 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế thành công qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Ảnh: TL

Đến nay, Việt Nam là một trong 4 nước đi đầu trong khu vực ASEAN triển khai áp dụng thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài thông qua một cổng thông tin điện tử trực tuyến; khẳng định quyền thu thuế của Việt Nam đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

Báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 10/2022 của Bộ Tài chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn cho biết, bằng việc triển khai quyết liệt các giải pháp cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các nhà cung cấp nước ngoài, kết quả sau hơn 7 tháng triển khai và chính thức đi vào vận hành từ 21/3/2022, đến nay đã có 37 nhà cung cấp nước ngoài gồm: Google, Apple, Netflix, Facebook…, thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế thành công với tổng số tiền trên 3.170 tỷ đồng.

Điều này cũng cho thấy, chính sách thuế, quản lý thuế của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới khi kinh doanh tại Việt Nam.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, đến nay, ngành Thuế đã tích hợp việc nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile với 15 ngân hàng (tăng 6 ngân hàng so với thời điểm mới triển khai) và sẽ tiếp tục mở rộng với các ngân hàng khác trong thời gian tới.

Thông tin về tình hình triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn cho biết, tính đến nay, có 46/63 cục thuế đã tổ chức thành công chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn”. Chương trình “Hóa đơn may mắn” đã khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua./.