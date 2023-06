Singapore đứng đầu danh sách các thành phố đắt đỏ nhất dành cho người giàu

(TBTCO) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết, nhiệt độ ở châu Âu đã tăng nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980. Hiện nhiệt độ trung bình ở khu vực châu Âu cao hơn 2,3 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.