Tăng cường phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 26/11 tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã tổ chức Lễ ký chương trình phối hợp triển khai hoạt động năm 2023.

Tham dự và chứng kiến lễ ký có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, thành viên HĐTV; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Truyền thông và văn hoá doanh nghiệp tập đoàn.

Về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) có đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch CĐ DKVN; các đồng chí phó chủ tịch CĐ DKVN, trưởng các ban CĐ DKVN, lãnh đạo các công đoàn trực thuộc.

Về phía Hội Cựu chiến binh (CCB) tập đoàn có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội CCB tập đoàn, các đồng chí phó chủ tịch Hội CCB tập đoàn, chủ tịch hội CCB các đơn vị.

Về phía Đoàn Thanh niên Tập đoàn có đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên tập đoàn, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, bí thư, phó bí thư các đoàn trực thuộc.

Đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB tập đoàn trình bày nội dung chương trình phối hợp hoạt động năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng uỷ tập đoàn về triển khai Đề án Tái tạo văn hoá Petrovietnam, kế hoạch số 5799/KH-DKVN ngày 27/11/2020 của Tổng giám đốc tập đoàn về triển khai tái tạo văn hoá Petrovietnam trong toàn tập đoàn; kết luận cuộc họp liên tịch giữa 3 tổ chức ngày 26/10/2022 giữa CĐ DKVN, Hội CCB tập đoàn, Đoàn Thanh niên tập đoàn, trên cơ sở đó 3 tổ chức đã thống nhất xây dựng chương trình phối hợp triển khai hoạt động năm 2023.

Đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB tập đoàn, đã thay mặt 3 tổ chức trình bày chi tiết nội dung chương trình phối hợp triển khai hoạt động năm 2023Tại lễ ký, đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan - Chủ tịch CĐ DKVN, đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn và đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên tập đoàn đã ký kết chương trình phối hợp giữa 3 tổ chức.

Đại diện các tổ chức đoàn thể ký kết chương trình phối hợp.

Thay mặt Đảng uỷ và lãnh đạo tập đoàn, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã chúc mừng 3 tổ chức đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp triển khai hoạt động năm 2023.

Đây là sự kiện rất có ý nghĩa trong thời điểm toàn tập đoàn đang hướng tới kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2022).

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV phát biểu tại lễ ký.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng chia sẻ: 61 năm qua, các thế hệ người dầu khí không ngừng nỗ lực, vượt khó vươn lên, thực hiện được ước nguyện lớn lao của Bác Hồ là xây dựng được ngành dầu khí Việt Nam lớn mạnh, hiện đại và đồng bộ, đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc gia trên biển. Những kết quả mà tập đoàn đã đạt được trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên.

Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp giữa 3 tổ chức trong việc thực hiện các chương trình hoạt động trong năm 2022, góp phần giúp Tập đoàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm qua.

Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh trong thời gian tới trước những biến động, bất định của xu thế chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ khắp toàn cầu; bên cạnh những thuận lợi, Petrovietnam phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức ảnh hưởng tới hầu hết các mặt công tác.

Chính vì vậy, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng mong muốn các tổ chức cần tập trung thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tích cực, chủ động triển khai các hoạt động thiết thực nhằm lan toả sâu rộng hơn nữa tinh thần, văn hoá Petrovietnam trong toàn Tập đoàn, phát triển mạnh mẽ hơn giá trị vốn có của ngành Dầu khí, tiếp tục xây dựng giá trị cốt lõi mới trong bối cảnh mới như triển khai tích cực chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng...

Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng tin tưởng với truyền thống tốt đẹp, chương trình phối hợp năm 2023 sẽ hoàn thành tốt chương trình đề ra, các đoàn thể sẽ đóng góp tích cực vào thành công của Tập đoàn.

Thay mặt 3 tổ chức, đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan - Chủ tịch CĐ DKVN cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, ban lãnh đạo tập đoàn để giúp hoạt động của 3 tổ chức đoàn thể được hiệu quả, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan cũng cam kết 3 tổ chức sẽ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh của từng đoàn thể, cũng như sức mạnh chung của toàn hệ thống, góp phần thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, các mục tiêu chiến lược của đơn vị và tập đoàn, tất cả vì mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam./.