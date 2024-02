Petrovietnam khởi động năm 2024 với nhiều kết quả tích cực

(TBTCO) - Trong tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tốt so với tháng 12/2023 và cùng kỳ, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Ngày 19/2, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chủ trì giao ban với lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) tháng 1 và quý I/2024.

Toàn cảnh buổi giao ban.

Tháng 1/2024, tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước có nhiều khởi sắc. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) toàn cầu đã đạt 50 điểm, chấm dứt chuỗi 16 tháng hoạt động kinh tế thu hẹp dưới mức trung bình; PMI của các nền kinh tế lớn cũng có những chuyển biến tích cực, cho thấy sản xuất có dấu hiệu phục hồi, có thể ảnh hưởng đến cung cầu năng lượng và nguyên liệu.

Tuy nhiên, các dự báo đều cho thấy tình hình thế giới khó khăn hơn về cung cầu năng lượng. Giá dầu trung bình tháng 1/2024, giảm 0,3 USD/thùng so với giá dầu tháng 12/2023 và giảm 8% so với cùng kỳ tháng 1/2023. Đặc biệt, việc huy động khí, điện thấp đang gây ra những khó khăn lớn cho hoạt động của Petrovietnam.

Theo Tổng giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong, giai đoạn trước tết dư cung nguồn khí dao động khoảng 2 – 3 triệu m3/ngày. Giai đoạn Tết Nguyên đán, sản lượng tiêu thụ khí chỉ đạt khoảng 50% công suất sản xuất. 2 tháng đầu năm, huy động khí của PV GAS chỉ đạt khoảng 84% so với kế hoạch,chủ yếu giảm do tình hình huy động khí cho điện tiếp tục giảm, với tình hình này khả năng khó hoàn thành kế hoạch được giao.

Còn Tổng giám đốc PV Power Lê Như Linh cho biết, tháng 1 các nhà máy điện của PV Power vận hành an toàn, độ khả dụng cao, tuy nhiên, tình hình huy động rất thấp,sản lượng điện tháng 1 của PV Power đạt khoảng 1,2 tỷ kWh, dịp tết huy động chỉ đạt khoảng 15% công suất các nhà máy. Trong khi đó, các nhà máy này phải thực hiện nghĩa vụ bao tiêu khí, phải trả tiền mua khí trước, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho người lao động trên công trường PTSC.

Ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, toàn tập đoàn đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cùng với các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu kế hoạch đề ra cũng như mục tiêu tăng trưởng. Với nỗ lực quản trị điều hành, Petrovietnam đảm bảo hoạt động SXKD an toàn, đồng bộ, liên tục, ở nhịp độ cao, quản trị rủi ro, kiểm soát thực hiện kế hoạch.

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Petrovietnam đánh giá, tháng 1 và đầu tháng 2, hầu hết các chỉ tiêu của tập đoàn hoành thành kế hoạch được giao, vượt so với tháng 12/2023, tăng trưởng so với cùng kỳ.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất chuẩn bị các nguồn lực cho bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5.

Về sản xuất, tháng 1/2024, ngoài 2 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch (KH) là khai thác khí và sản xuất điện đạt 98% KH do huy động khí và điện ở mức thấp, các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu còn lại của Petrovietnam đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức KH tháng từ 2,8% – 80,5%, trong đó 08/09 chỉ tiêu sản xuất tăng trưởng so với cùng kỳ 2023.

Trong suốt đợt nghỉ Tết Nguyên đán, nguồn cung ứng xăng dầu cho phát triển kinh tế xã hội luôn được Petrovietnam đảm bảo.

Cùng với kết quả sản xuất tích cực, các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn đều hành thành vượt mức KH tháng 1/2024 từ 14% – 2,1 lần. Trong đó, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 68,9 nghìn tỷ đồng, vượt 17% KH tháng, tăng 14% so với cùng kỳ 2023; nộp NSNN toàn tập đoàn đạt 9,9 nghìn tỷ đồng, vượt 19% so với KH tháng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Kết luận, chỉ đạo, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định, tháng 1 và nửa đầu tháng 2 vừa qua, toàn tập đoàn đã đảm bảo các hoạt động sản xuất an toàn, liên tục, không có sự cố. Kết quả sản SXKD tích cực, nhiều chỉ tiêu tốt so với kỳ vọng và tăng trưởng so với cùng kỳ và tháng 12/2023, đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô đất nước.

Các điểm cầu trực tuyến.

Đối với công tác quản trị, điều hành, Petrovietnam sẽ liên tục cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, tập trung phân tích, đánh giá, tìm ra cách thức “làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới” cho sự phát triển của tập đoàn.

Bên cạnh đó, tập đoàn và các đơn vị phải duy trì bảo đảm hoạt động các nhà máy ổn định, an toàn, tập trung công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất, chuẩn bị sẵn sàng hệ thống cung ứng xăng dầu, quản lý chặt chẽ hàng tồn kho đối với xăng dầu, đạm. Trong lĩnh vực khí – điện, lãnh đạo tập đoàn lưu ý tập trung tháo gỡ cơ chế chính sách, tiếp tục có các giải pháp nâng cao sản lượng khai thác, tiêu thụ khí, nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong khối./.