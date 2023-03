Tăng thu ngân sách hơn 10 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

(TBTCO) - Hai tháng đầu năm 2023 thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,7% so với cùng kỳ. Kết quả trên ngoài việc quản lý tốt nguồn thu, ngành Thuế đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, qua đó đã tăng thu 10.151 tỷ đồng.

Chống thất thu qua thanh, kiểm tra Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 2/2023, toàn ngành Thuế quản lý ước đạt 105.200 tỷ đồng, đạt 7,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 87,3% so với cùng kỳ. Lũy kế tổng số thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,7% so với cùng kỳ. Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác thuế. Ảnh: TN Thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 28/2/2023, toàn ngành đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 4,49% kế hoạch năm 2023 và bằng 83,39% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 41.844 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 64,97% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151 tỷ đồng, bằng 262% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.339 tỷ đồng, bằng 55,3% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra. Tổng cục Thuế cho biết, tính đến cuối tháng 2, toàn quốc có 886.442 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 108 DN so với thời điểm cuối năm 2022. Tính đến ngày 20/2, cơ quan thuế đã ban hành 2.203 quyết định hoàn thuế hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền thuế hoàn là 13.620 tỷ đồng, bằng 7% dự toán Quốc hội giao. Tổng cục Thuế đánh giá, qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế (NNT) để điều chỉnh tăng số thuế kê khai, hoặc ấn định thuế. Đối với công tác thu hồi nợ thuế, đến cuối tháng 2 thu được 8.313 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành Thuế cũng thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội ước đạt 36.584 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xóa nợ tiền chậm nộp là 7.601 tỷ đồng. Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, NNT thực hiện pháp luật thuế đúng quy định, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, đẩy mạnh qua hình thức điện tử nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của NNT. Cùng đó, công tác hỗ trợ NNT tiếp tục triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của NNT, mang lại hiệu quả cao trong việc hướng dẫn NNT thực hiện thủ tục hành chính thuế cũng như tiếp cận chính sách thuế. Chống gian lận hóa đơn điện tử và hoàn thuế giá trị gia tăng Trước tình hình số thu ngân sách tháng 2/2023 có chiều hướng giảm so với cùng kỳ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đã yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách trong tháng 3 và quý II/2023. Toàn ngành Thuế tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023. Ảnh: TN Ông Mai Xuân Thành cũng yêu cầu ngành Thuế tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023 khi Chính phủ ban hành Nghị định mới; cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, ngành Thuế đẩy mạnh áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng..., nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Toàn ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu NSNN; tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và Cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước, khai thác tăng thu cho NSNN... Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 từ ngày 11/7/2022 và thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay từ 1/1/2023 theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022, ước tính làm giảm thu NSNN trong 2 tháng đầu năm 2023 là khoảng 8.200 tỷ đồng.

Văn Tuấn