Tạo dựng môi trường minh bạch để thương mại điện tử phát triển bền vững

Lý do người tiêu dùng e ngại khi tham gia thương mại điện tử Trong 10 năm qua, mặc dù thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã phát triển rất nhanh về lượng, nhưng lý do lớn nhất mà người tiêu dùng vẫn coi là trở ngại khi mua hàng trực tuyến vẫn là chất lượng kém so với quảng cáo, không tin tưởng đơn vị bán hàng, khó kiểm định chất lượng hàng hoá. Đây là những hạn chế cần được khắc phục, mà trách nhiệm trước tiên là của doanh nghiệp và vai trò của cơ quan quản lý.