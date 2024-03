Tập đoàn Điện Quang: Lợi nhuận âm do gia tăng chi phí khuyến mãi

(TBTCO) - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn Điện Quang âm hơn 33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận dương gần 15 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 323%.

Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang (Tập đoàn Điện Quang, mã ck: DQC) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm 2022.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/3, cổ phiếu DQC giảm 0,31% xuống mức 15.850 đồng/cổ phiếu. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp công ty mẹ năm 2023 của Tập đoàn Điện Quang đạt 905 triệu đồng, giảm 91% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn Điện Quang âm hơn 33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận dương gần 15 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 323%.

Theo giải trình, lợi nhuận của Tập đoàn Điện Quang giảm là do doanh thu giảm trong khi doanh nghiệp thực hiện gia tăng các chi phí khuyến mãi. Đồng thời, Tập đoàn Điện Quang trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, doanh thu thuần của Tập đoàn Điện Quang ghi nhận 865 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng là 594 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lãi gộp ghi nhận 271 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận hơn 9 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 12% so với đầu năm, lên 18 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay tăng 90% lên 19 tỷ đồng.