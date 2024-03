Lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa, Saigonres giải trình biến động

(TBTCO) - Saigonres vừa có giải trình về lý do lợi nhuận sau thuế giảm 113 tỷ đồng, tương đương giảm 52% xuống còn 103 tỷ đồng trong năm 2023.

Tổng công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã ck: SGR) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh giải trình về việc biến động kết quả kinh doanh năm 2023 so với năm 2022.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Saigonres giảm 113 tỷ đồng, tương đương giảm 52% xuống còn 103 tỷ đồng.

Theo giải trình, nguyên nhân chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 so với năm trước là do doanh thu thuần giảm, chủ yếu là giảm doanh thu dự án tại công ty mẹ. Giá vốn giảm tương ứng với giảm doanh thu các dự án. Doanh thu hoạt động tài chính tăng do tăng doanh thu lãi tiền gửi, tăng doanh thu lãi hợp tác đầu tư, cho vay và chậm thanh toán, tăng cổ tức được chia.

Đồng thời, chi phí tài chính tăng do tăng chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm do giảm trích lập dự phòng phải thu khó đòi và giảm chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác.

Ngoài ra, thu nhập khác tăng do tăng khoản phạt, thu bồi thường vi phạm hợp đồng, tăng thu nhập liên quan đến mỏ nước khoáng và tăng thu nhập khác.

Bên cạnh kết quả kinh doanh lao dốc, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Saigonres ghi nhận từ dương 339 tỷ đồng hồi đầu năm xuống âm 208 tỷ đồng vào cuối năm. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm đến 117 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ âm hơn 5 tỷ đồng. Ngược lại, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 38 tỷ đồng cuối năm, trong khi đầu năm âm 73 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng nợ phải trả của Saigonres là 1.132 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn là 894 tỷ đồng, chiếm 79% nợ phải trả; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 20% so với đầu năm, lên 320 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Saigonres ghi nhận 2.052 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 1.660 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, trong đó, hàng tồn kho là 655 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tài sản dài hạn là 392 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm.