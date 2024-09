SGR nói gì khi báo cáo từ lãi sang lỗ?

(TBTCO) - Theo báo cáo soát xét bán niên của Công ty CP Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã Ck: SGR), Công ty báo lỗ hơn 23 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 2,4 tỷ đồng. SGR lý giải rằng, việc kết quả kinh doanh thua lỗ là do doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản bị điều chỉnh giảm.

Cụ thể, theo báo cáo, trong nửa đầu năm 2024, Saigonres (SGR) có kết quả kinh doanh “lao dốc” khi chuyển từ lãi 2,4 tỷ đồng theo báo cáo tự lập chuyển sang lỗ 23,4 tỷ đồng sau khi kiểm toán, tức giảm mạnh tới 25,8 tỷ đồng.

Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ việc điều chỉnh doanh thu giảm 21,4%, tương đương giảm 16,4 tỷ đồng, chỉ còn 60,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đột biến 48,3%, tức tăng thêm 10,8 tỷ đồng, lên 33,1 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của SGR. Nguồn: SGR.

SGR giải thích rằng, việc chuyển từ lãi sang lỗ chủ yếu do doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản bị điều chỉnh giảm, và khoản doanh thu này sẽ được ghi nhận vào kỳ sau khi đủ điều kiện. Đồng thời, công ty cũng phải trích lập dự phòng các khoản phải thu theo yêu cầu của kiểm toán.

SGR cũng cho biết thêm, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao phần lớn là do trích lập 10,7 tỷ đồng, thay vì hoàn nhập 22,3 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu năm 2024, doanh thu của SGR tăng 108% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng thêm 31,3 tỷ đồng, đạt 60,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh từ lãi 31 tỷ đồng xuống lỗ 23,4 tỷ đồng, tức giảm tới 54,4 tỷ đồng.

Năm 2024, SGR đã lên kế hoạch đầu tư tổng cộng 1.645 tỷ đồng, tăng 241% so với năm trước; doanh thu dự kiến đạt 628 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 190 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2023. Tuy nhiên, với kết quả lỗ 22 tỷ đồng trước thuế trong nửa đầu năm 2024, SGR còn một khoảng cách rất lớn so với mục tiêu lợi nhuận 190 tỷ đồng đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của SGR tăng 2,3% so với đầu năm, đạt 2.094 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 936 tỷ đồng, tương đương 45% tổng tài sản; tồn kho đạt 520 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn là 199 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng tài sản; tiền mặt cùng đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 107 tỷ đồng, chiếm 5,1% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của SGR tăng 16,5% so với đầu năm, tăng thêm 57,6 tỷ đồng, đạt 407,6 tỷ đồng, chiếm 46% tổng vốn chủ sở hữu (so với mức 350 tỷ đồng đầu năm, chiếm 38% vốn chủ sở hữu)./.