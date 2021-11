Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo

(TBTCO) - Chiều 11/11, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm trong chậm giải ngân vốn đầu tư công. Lỗi do đâu, do thiếu trách nhiệm khi lập kế hoạch không sát, do địa phương hay Trung ương…