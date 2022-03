Thanh Hóa: Kinh tế phục hồi tạo đà tích cực cho thu ngân sách nội địa

(TBTCO) - Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách Cục Thuế Thanh Hóa thực hiện đạt 5.287 tỷ đồng, đạt 30,8% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, bằng 193,4% so với cùng kỳ. Loại trừ số thu từ tiền sử dụng đất và xổ số, thu ngân sách nhà nước đạt 3.397 tỷ đồng, đạt 29,2% dự toán, bằng 159% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế

Ông Mai Đình Tú – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa chia sẻ, mặc dù vẫn chịu tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19, song lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra nhiều giải pháp cả trước mắt và lâu dài để thúc đẩy nhanh hơn việc phục hồi kinh tế. Cũng nhờ có sự hỗ trợ hiệu quả của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn đã chủ động nhập cuộc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giữ ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Phân tích chi tiết về tiến độ nộp ngân sách của một số khoản thu, sắc thuế chủ yếu, ông Mai Đình Tú cho biết, đối với khối sản xuất kinh doanh, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương nộp đạt 340 tỷ đồng, đạt 21% dự toán giao, bằng 103,5% so với cùng kỳ. Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh nộp đạt 552 tỷ đồng, đạt 28,1% dự toán giao, bằng 151,6% so với cùng kỳ.

Sản xuất kinh doanh phục hồi tạo động lực cho phát triển kinh tế. Ảnh: Minh Hằng

Đáng chú ý, 2 tháng đầu năm, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp đạt 1.370 tỷ đồng, đạt 41,4% dự toán giao, bằng 196,4% so cùng kỳ. Theo lý giải của lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa, khu vực này có số nộp ngân sách tăng trưởng khá so với cùng kỳ là do giá dầu thô liên tục tăng khá cao so với giá Bộ Tài chính xây dựng để giao dự toán năm 2022 (60 USD/thùng). Bên cạnh đó, tháng 1/2022, một số doanh nghiệp nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh tháng 11/2021.

Một số chỉ tiêu thu khác cũng đóng góp khá cho ngân sách 2 tháng đầu năm như: Thu thuế thu nhập cá nhân được 219 tỷ đồng, đạt 27,9% dự toán giao, bằng 159,4% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ được 164 tỷ đồng, đạt 18,,4% dự toán giao, bằng 135,8% so với cùng kỳ; thu thuế bảo vệ môi trường được 377 tỷ đồng, đạt 32,8,3% dự toán giao, bằng 189,4% so với cùng kỳ; thu phí và lệ phí được 83 tỷ đồng, đạt 20,1% dự toán giao, bằng 103,5% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, các khoản thu từ đất cũng đạt khá cao, trong đó: Thu tiền sử dụng đất được 1.884 tỷ đồng, đạt 34,3% dự toán giao, bằng 317,6% so với cùng kỳ; thu tiền cho thuê mặt đất được 183 tỷ đồng, đạt 32,1% dự toán giao, bằng 172,2% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được, ông Mai Đình Tú cho rằng, việc điều hành, chỉ đạo thu ngân sách nhà nước được Cục Thuế Thanh Hóa thực hiện linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của Nghị định 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ; một số doanh nghiệp nộp tiền thuê đất 1 lần; thu từ các doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai, chuyển nhượng bất động sản của một số địa bàn đạt khá do sức mua tốt;…

Ước quý I/2022 thu đạt trên 40% dự toán

Với tiến độ thu như hiện nay, Cục Thuế Thanh Hóa ước quý I/2022 tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 7.165 tỷ đồng, đạt 41,8% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, bằng 163,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2021 chỉ đạt 26,8%). Nếu trừ số thu từ tiền sử dụng đất và xổ số thu ngân sách nội địa đạt 4.329 tỷ đồng, đạt 37,3% dự toán giao, bằng 139,5% so với cùng kỳ.

Chia sẻ về nhiệm vụ giải pháp công tác thuế trong tháng 3 này và các tháng tiếp theo, ông Mai Đình Tú cho hay, căn cứ thông báo về dự toán phấn đấu của Tổng cục Thuế và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về dự toán thu năm 2022, Cục Thuế Thanh Hóa phân bổ chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2022 cho từng phòng, chi cục thuế kịp thời để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách nhà nước và thi đua, khen thưởng.

Chú trọng giám sát việc khai thuế của các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản. Đề xuất các doanh nghiệp có rủi ro cao trong kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giám sát.

Đối với công tác quản lý thuế hoạt động thương mại điện tử của các hộ, cá nhân kinh doanh, Cục Thuế Thanh Hóa giao bộ phận tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử tự giác thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

Phối hợp, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của cục thuế thông tin khuyến cáo các hành vi sai phạm về thuế thường gặp của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số của các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam, các giao dịch trên cổng thanh toán quốc tế.

Song song với đó, Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra được giao chống thất thu thuế; thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế…/.