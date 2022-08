Bất động sản vẫn là kênh trú ẩn an toàn Theo các chuyên gia, bất động sản là lựa chọn phù hợp làm kênh trú ẩn an toàn, ổn định hơn và thậm chí còn gia tăng giá trị theo thời gian, ưu thế hơn rất nhiều so với các kênh khác như: vàng, chứng khoán, tiền số, lãi suất tiết kiệm. Thực tế cũng đã chứng minh, trong suốt thời gian qua, bất động sản luôn là kênh đầu tư có sức đề kháng tốt trước nhiều biến động của thị trường, dịch bệnh hay lạm phát...