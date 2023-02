Thị trường chứng khoán: Chỉ số giảm điểm, song giao dịch lại sôi động hơn sau Tết

“TIỀN ĐI ĐÂU, VỀ ĐÂU?”:

(TBTCO) - Mặc dù đi xuống về điểm số nhưng diễn biến của thị trường chứng khoán tuần đầu tiên sau Tết lại có tín hiệu tích cực hơn. Thanh khoản đã tăng lên khi nhà đầu tư tích cực tham gia trở lại ở vùng giá thấp trên diện rộng, bên cạnh việc các quỹ ETF tái cơ cấu danh mục. Với giả định dòng vốn ngoại không có biến động đáng kể, xu hướng tiếp theo của thị trường sẽ tùy thuộc vào phản ứng của VN-Index quanh vùng 1.065 - 1.070 điểm.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK) tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán, chỉ số VN-Index đóng cửa phiên ngày 3/2 tại mốc 1.077,15 điểm, giảm gần 40 điểm (-3,58%) so với phiên ngày 27/1. Đây là tuần giảm điểm mạnh nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ giữa tháng 11/2022 đến nay, trong đó lực bán chủ yếu diễn ra trong 2 phiên ngày 30/1 và 1/2.

Tính từ đầu năm, chỉ số VN-Index vẫn ghi nhận tăng trưởng gần +7% sau mức giảm -32,8% trong năm 2022.

Việc mất điểm diễn ra trên diện rộng và tập trung nhiều hơn ở nhóm vốn hóa lớn và trung bình, khiến chỉ số VN30 và chỉ số VNMidcap giảm tương ứng -4% và -5,1% mạnh hơn mặt bằng chung. Dòng tiền có xu hướng xoay vòng và tìm cơ hội tại nhóm vốn hóa thấp giúp chỉ số VNSmallcap ít chịu áp lực hơn, chỉ mất -2,1% điểm số. Nhóm Bất động sản (-5,1%), nhóm Tài chính (-4,7%), nhóm Hàng tiêu dùng thiết yếu (-4,6%) là các nhóm lớn giảm mạnh trong tuần qua.

Theo đó, các mã tác động tiêu cực nhất lên thị trường chung ghi nhận ở VHM -9,7%, VIC -5,4%, MSN -6,94%, VPB -7,4%, VNM -5%, TCB -6,7%, ACB -7%, CTG -4,3%, BID -2,7%. Ngược lại, số ít trong rổ VN30 tăng điểm hay giữ được giá tốt như MWG +4,1%, HDB +4,8%, VIB +4%, NVL +7,2%, PDR và VCB tham chiếu, SAB -0,16%, POW -0,41%. Ở nhóm vốn hóa trung bình thấp, sự đi lên vẫn cho thấy tích cực ở các mã như GMD +5,2%, OCB +3,74%, SBT +11,8%, HAH +3,5%, ...

Sự kiện thu hút sự quan tâm của thị trường tài chính toàn cầu trong tuần vừa qua là cuộc họp chính sách của 3 ngân hàng trung ương lớn là FED (Mỹ), ECB (châu Âu), BOE (Anh). Trong đó, FED đã thông báo nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, ECB và BOE cùng nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Bước tăng lãi suất này của các ngân hàng lớn này phù hợp với dự đoán của thị trường và không gây nhiều biến động. Sự điều chỉnh của TTCK Việt Nam chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng và bảo toàn lợi nhuận khi chỉ số VN-Index đã tăng đến +10,3% trong tháng 1, mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2021.

Mặc dù đi xuống về điểm số nhưng tín hiệu thị trường chưa quá tiêu cực. Điều này thể hiện qua việc nhà đầu tư tích cực tham gia trở lại ở vùng giá thấp trên diện rộng bên cạnh việc các quỹ ETF nội đẩy mạnh giao dịch để hoàn tất tái cơ cấu danh mục. Nhờ vậy, thanh khoản trên sàn HOSE tăng +43,9% lên 12,5 nghìn tỷ đồng/phiên. Nhóm vốn hóa lớn và trung bình đạt giá trị giao dịch bình quân tương ứng 5,1 nghìn tỷ đồng và 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng +34,3% và +48,7% so với tuần liền trước. Thanh khoản bình quân ở nhóm vốn hóa thấp tăng vượt trội +66,9% đạt 1,7 nghìn tỷ đồng.

Các nhóm chiếm tỷ trọng vốn lớn trên thị trường cùng có thanh khoản đi lên mạnh mẽ như Bất động sản +50,7%, Ngân hàng +22,1%, Chứng khoán +14,3%, Thực phẩm đồ uống +16,9%, Dầu khí +20,3%. Thanh khoản bình quân phiên ở nhóm Thép-Tôn mạ mặc dù chỉ tăng 8,3%, nhưng giá trị giao dịch tại HPG lại tăng đến +25,7%, đạt 3,7 nghìn tỷ đồng và tiếp tục dẫn đầu nhóm cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất. Các mã có giá trị giao dịch cao theo sau HPG là STB (3 nghìn tỷ đồng), VPB (2,5 nghìn tỷ đồng), MWG (2,3 nghìn tỷ đồng) và VND (2,2 nghìn tỷ đồng).

Dòng tiền vào thị trường từ khối ngoại vẫn được duy trì tốt. Mặc dù sụt so với mức +2,5 nghìn tỷ đồng trước Tết Nguyên đán nhưng giá trị mua ròng trong phiên ngày 27/1 đạt +522 tỷ đồng và +1,7 nghìn tỷ đồng ở tuần 30/1-03/2. Nhóm Tài chính và nhóm Nguyên vật liệu vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo trong giá trị mua ròng của khối ngoại, lần lượt +1 nghìn tỷ đồng và + 700 tỷ đồng.

Hút mạnh dòng tiền nước ngoài vẫn là các mã quen thuộc HPG +867 tỷ đồng, STB + 337 tỷ đồng, SSI +185 tỷ đồng, HDB +148,8 tỷ đồng , HCM +118 tỷ đồng, VIC +105 tỷ đồng, VND +67,5 tỷ …bên cạnh chứng chỉ quỹ FUEVFVND +317,6 tỷ đồng. Hầu hết các mã này đều được khối ngoại đẩy mạnh mua vào ở vùng giá thấp, trong đó các giá các mã STB, HDB và IDC giữ được sắc xanh. Với HPG, chuỗi mua ròng nối dài sang tuần thứ 13 liên tiếp và đây là tuần mua ròng mạnh nhất ở cổ phiếu này từ đầu tháng 12/2021 đến nay.

So với lần cập nhật trước, dòng vốn vào ròng qua các quỹ ETF lại cho thấy tốc độ chậm lại khi chỉ đạt gần 600 tỷ đồng so với mức +1,6 nghìn tỷ đồng. Điều này do thiếu vắng dòng tiền từ quỹ ETF ngoại VanEck và quỹ ETF nội VFMVN30. Ngược lại, dòng tiền qua quỹ VFM VNDiamond đạt +348,6 tỷ đồng, tích cực hơn mức + 123 tỷ đồng ở tuần liền trước.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, diễn biến của thị trường cũng khá phù hợp với nhận định trong lần gần nhất khi chỉ số VN-Index đã có 2 nhịp thoái lui khi tiệm cận vùng kháng cự 1.115 - 1.120 điểm (vào phiên ngày 30/1 và ngày 1/2) và bật lại sau đó.

Diễn biến của TTCK trong tuần giao dịch đầu tiên sau Tết Nguyên đán tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của khối ngoại với xu hướng thị trường trong giai đoạn hiện tại. Xu hướng dòng vốn từ khối ngoại tích cực hơn dự kiến, với tầm nhìn đầu tư dài hạn động lực từ khối ngoại hiện đang làm nhẹ bớt rủi ro tác động từ kết quả kinh doanh quý IV đi xuống và kể cả số liệu về vĩ mô tháng 1 cho thấy nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Với giả định dòng vốn từ khối ngoại không có biến động đáng kể, xu hướng tiếp theo của thị trường sẽ tùy thuộc vào phản ứng của chỉ số VN-Index quanh đường trung bình động 20 ngày (1.065 - 1.070 điểm). Nếu giữ vững trên vùng này, khả năng mở rộng của xu hướng hồi phục từ cuối năm 2022 vẫn sẽ tiếp diễn hướng đến mốc 1.100 điểm trên chỉ số VN-Index. Ngược lại, rủi ro điều chỉnh giảm trên chỉ số sẽ gia tăng với vùng hỗ trợ đầu tiên là mốc 1.050 điểm./.