Số ca mắc mới tiếp tục giảm trong tháng 10; kỳ vọng GDP và thu nhập công ty niêm yết phục hồi trong quý IV/2021; định giá của thị trường trở về mức hấp dẫn với góc nhìn trong dài hạn;... đây sẽ là những yếu tố hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán tháng 10/2021.

Tâm lý thận trọng khi làn sóng Covid-19 thứ tư kéo dài

Theo các chuyên gia của VNDIRECT, chỉ số VN-Index dao động trong biên độ hẹp từ 1.316 - 1.366 điểm trong tháng 9 do tâm lý thị trường vẫn thận trọng cùng với lo ngại đợt lây nhiễm Covid-19 lần thứ 4 kéo dài.

Vì thế, thanh khoản giảm nhẹ trong tháng 9. Tổng thanh khoản trên 3 sàn giảm 5,5% so với tháng trước xuống 27.445 tỷ đồng/phiên, nhưng vẫn tăng +342,3% so với cùng kỳ; trong đó giá trị giao dịch hàng ngày trên HOSE đạt 21.812 tỷ đồng/phiên (-6,8% so với tháng tước), trong khi giá trị giao dịch hàng ngày trên HNX giảm xuống 3.422 tỷ đồng/phiên (-11,6% so với tháng trước). Ngược lại, giá trị giao dịch hàng ngày trên UPCoM tăng 25,4% so với tháng trước lên 2.211 tỷ đồng/phiên sau khi ghi nhận mức tăng 40% trong tháng 7.

Thanh khoản tháng 9 so với tháng trước và cùng kỳ 2020 trên 3 sàn.

VNDIRECT quan sát thấy dòng tiền đổ vào các mã vốn hóa nhỏ trong tháng 9. Thanh khoản của nhóm cổ phiếu đại diện cho các mã vốn hóa nhỏ (VNSML), tăng 17,9% so với tháng trước, dẫn đến mức tăng ấn tượng 5,2% so với cuối tháng 8 của VNSML-Index. Ngược lại, dòng tiền rút khỏi các cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình với thanh khoản bình quân phiên trong tháng 9 giảm lần lượt 21,9% và 4,5% so với tháng 8.

Cũng theo VNDIRECT, các dòng cổ phiếu điện, xây dựng, thực phẩm - đồ uống, vận tải, thép và vật liệu xây dựng thu hút dòng tiền trong tháng 9. Ngược lại, các ngành ngân hàng, công nghệ thông tin, chứng khoán chứng kiến dòng tiền rút ra trong tháng 9.

Về diễn biến giá cổ phiếu, ngành bán lẻ là ngành có diễn biến giá tích cực nhất trong tháng 9/2021, ghi nhận mức tăng ấn tượng 13,1% so với cuối tháng 8, tiếp theo là thép (+7,7%), bảo hiểm (+7,4%), du lịch và giải trí (+7,4%), dầu khí (+6,5%). Ngược lại, dịch vụ y tế, hóa chất, bất động sản và dịch vụ tài chính là những ngành có hoạt động kém nhất vào tháng 9 năm 2021.

Yếu tố nào hỗ trợ thị trường tháng 10

Theo các chuyên gia VNDIRECT, trong tháng 10, thị trường chứng khoán sẽ nhận được khá nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực, gồm: Kỳ vọng số ca mắc mới hàng ngày tiếp tục giảm trong tháng 10 nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao hơn; kỳ vọng tăng trưởng GDP và thu nhập của các công ty niêm yết phục hồi trong quý IV/2021 khi nền kinh tế dần dần mở cửa trở lại; định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam trở về mức hấp dẫn với góc nhìn trong dài hạn.

Các chuyên gia của VNDIRECT kỳ vọng lợi nhuận của một số ngành như dầu khí, bất động sản, bán lẻ, thực phẩm - đồ uống và ngân hàng sẽ phục hồi trong quý IV/2021, trong khi lợi nhuận của ngành chứng khoán và thép duy trì ở mức cao. Các chuyên gia này duy trì dự báo tăng trưởng EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) năm 2021 của các công ty niêm yết trên HOSE là 26%.

Đối với năm 2022, VNDIRECT kỳ vọng tăng trưởng EPS của các công ty niêm yết trên HOSE duy trì ở mức cao 21% so với cùng kỳ. Một số ngành có thể hiện mạnh mẽ lợi nhuận trong năm tới bao gồm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp, bất động sản và dầu khí. Cho năm 2023, VNDIRECT dự báo tăng trưởng EPS của các công ty niêm yết trên HOSE là 18% so với cùng kỳ.

Dự phóng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp năm 2021, 2022 và 2023.

Cũng theo các chuyên gia này, VN-Index hiện được giao dịch ở mức P/E (giá/thu nhập mỗi cổ phiếu) là 16,3 lần, cao hơn một chút so với P/E trung bình 3 năm là 16,1 lần và chiết khấu khoảng 15% so với mức đỉnh vào cuối tháng 6. VNDIRECT tin rằng, thị trường đã phản ánh phần nào những rủi ro giảm giá liên quan đến làn sóng Covid-19 thứ 4 và sẽ sớm chuyển sự chú ý sang triển vọng kinh doanh trong năm 2022. VNDIRECT duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận năm tài chính 2022 và 2023 ở mức 21% và 18% nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm doanh nghiệp xuất khẩu, dầu khí và bất động sản.

Do đó, “định giá thị trường đã về mức hấp dẫn với tầm nhìn trong dài hạn và thị trường sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ở mức thấp hiện nay” - các chuyên gia của VNDIRECT đánh giá.

VNDIRECT kỳ vọng VN-INDEX sẽ dao động trong vùng 1.280 - 1.380 điểm trong tháng 10. Nhà đầu tư có thể nâng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục nếu chỉ số giảm về vùng hỗ trợ. Những rủi ro tiềm ẩn đối với thị trường bao gồm triển vọng thu nhập năm tài chính 2021 thấp hơn dự kiến do dịch bệnh kéo dài và các biện pháp giãn cách xã hội quyết liệt hơn được thực thi để ngăn chặn dịch bệnh. Yếu tố hỗ trợ tích cực bao gồm triển khai vắc-xin nhanh hơn và vắc-xin sản xuất trong nước được đưa ra thị trường sớm hơn dự kiến./.

Thái Duy