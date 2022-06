(TBTCO) - Các thông tin ngoại biên tiêu cực ngắn hạn đã được phản ánh vào thị trường chứng khoán trong nước. Tuy nhiên theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, các thông tin quốc tế có thể sẽ tạm lắng, nhường chỗ cho các tin tức tích cực trong nước như thông tin kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh quý II sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán có nhịp phục hồi mới. Do vậy, đây sẽ là cơ hội tìm kiếm "hàng tuyển" – các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tăng trưởng nhưng giá hấp dẫn.

Chờ đợi các thông tin tích cực

Thị trường chứng khoán trong nước quay lại xu thế tăng điểm ngắn hạn trong 2 phiên đầu tuần. Chỉ số VN-Index lấy lại ngưỡng 1.200 điểm khá dễ dàng ngay trong phiên đầu tuần (27/6) bất chấp thanh khoản ở mức thấp. Độ rộng thị trường ghi nhận số mã tăng gấp 3 lần số mã giảm cho thấy, nhà đầu tư không chờ đợi thêm tín hiệu từ thanh khoản nữa mà chủ động nâng giá lên. Ghi nhận trên thị trường, trong phiên giao dịch ngày 28/6, các chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng tích cực và điều đáng quan tâm hơn là thanh khoản có dấu hiệu tăng tốt hơn. Riêng VN-Index đã tăng thêm 15,28 điểm, đạt 1.218,10 điểm; thanh khoản sàn HOSE cũng tăng lên mức 14.426 tỷ đồng.

Theo ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), tuần này, thị trường đang ngóng chờ rất nhiều thông tin đáng chú ý về kinh tế vĩ mô từ trong nước và ngoài nước. Đây là những thông tin quan trọng đối với thị trường chứng khoán, kỳ vọng có thể giúp tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn trong thời gian tới.

Nhà đầu tư có cơ hội lựa chọn cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt giá đã giảm sâu. Ảnh: Duy Dũng

“Chẳng hạn như, trong tuần cuối cùng quý II, Tổng cục Thống kê sẽ công bố các chỉ tiêu về kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm như: GPD, CPI, FDI, tình hình xuất nhập khẩu... Đối với các thông tin quốc tế, các thông tin về GDP Mỹ, các bài phát biểu của các lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED),… cũng sẽ được thị trường chờ đợi” – ông Đỗ Bảo Ngọc nêu.

Cùng với đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB (MBS) còn cho biết thêm, phía trước là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II sắp hé lộ, bên cạnh đó tuần này cũng là tuần cuối cùng của quý II nên khả năng sẽ có hiệu ứng chốt NAV (giá trị tài sản ròng) của các quỹ. Ngoài ra, việc chứng khoán thế giới đang hồi trở lại sau 3 chuỗi giảm khá dài cũng hỗ trợ thị trường trong nước. Hiện tại, các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu tiếp tục thu hút được dòng tiền như: chứng khoán, thép, sản xuất và phân phối điện, ngân hàng...

“Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index và VN30 ngày càng củng cố mô hình 2 đáy phục hồi, trong khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng đang trong quá trình “vá” đáy tháng 5 vừa qua. Dù mốc 1.200 điểm chỉ mang tính tâm lý, tuy nhiên nếu thị trường tiếp tục giữ vững trên ngưỡng này thì dòng tiền lớn sẽ quay trở lại, mục tiêu gần nhất cho đợt phục hồi hiện tại ở vùng 1.239 điểm” – các chuyên gia của MBS cho hay.

Theo dự báo của một số chuyên gia, dòng tiền trên thị trường có thể sẽ có sự phân hóa theo các thông tin về kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm. Do vậy, cơ hội sẽ đến cho nhà đầu tư chọn lựa đúng cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt, nhưng giá cổ phiếu đã bị giảm sâu trước biến động chung của toàn thị trường.

Chứng khoán Việt sẽ hồi phục mạnh khi FED nới lỏng việc tăng lãi suất

Những nỗ lực của FED nhằm kiềm chế lạm phát đã khiến thị trường chứng khoán trên toàn thế giới lao dốc và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Một số nhà đầu tư đặc biệt lo ngại về khả năng xảy ra một “cơn bão” đối với các nền kinh tế mới nổi, do lãi suất toàn cầu tăng mạnh, chỉ số USD/DXY tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và sự gia tăng gần đây của giá năng lượng và thực phẩm.

Tuy nhiên, theo ông Michael Kokalari - Chuyên gia kinh tế trưởng của VinaCapital, thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm hơn 20% so với đầu năm, còn chỉ số S&P500 đã điều chỉnh 21% so với đầu năm. “Chúng tôi tin rằng, nền kinh tế Việt Nam đang chống chịu tốt hơn với những khó khăn hiện tại ở Mỹ và châu Âu so với trước đây, nhờ các chính sách của Chính phủ đã đưa ra trong suốt thập kỷ qua để bảo vệ nền kinh tế của đất nước khỏi những cơn bão kinh tế toàn cầu” - ông Michael Kokalari cho hay.

Diễn biến tăng của thị trường trong dài hạn vẫn khá chắc chắn “Nếu đặt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết kỳ vọng ở mức cao trong vài năm tới, thì diễn biến tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong dài hạn là khá chắc chắn, dù áp lực ngắn/trung hạn là hiện hữu trước những bất ổn vĩ mô bên ngoài. Lạm phát trong nước cũng là yếu tố cần theo dõi chặt chẽ, tuy nhiên các số liệu thống kê cho thấy đến thời điểm hiện tại lạm phát vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát và dự báo cả năm sẽ không vượt quá mốc mục tiêu 4%”. - Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Công ty Chứng khoán KB Việt Nam

Cũng theo Chuyên gia kinh tế trưởng của VincaCapital, việc củng cố khả năng chống chịu của Việt Nam giúp quốc gia đối phó tốt hơn với các đợt tăng lãi suất của FED so với các chu kỳ tăng lãi suất trước đây. Sự cải thiện này được phản ánh bởi tác động giảm thiểu mà các bất ổn hiện nay trên thị trường toàn cầu đang gây ra đối với tỷ giá USD/VND so với trước đây.

“Mặc dù chỉ số VN-Index hiện có dấu hiệu suy giảm cùng với thị trường chứng khoán toàn cầu, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong tình trạng vững mạnh, chủ yếu do tiêu dùng nội địa - chiếm 2/3 GDP của Việt Nam, đang bùng nổ. VinaCapital kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ một khi FED nới lỏng việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, điều tương tự không thể xảy ra đối với tất cả những nền kinh tế mới nổi khác, đặc biệt là các quốc gia có thâm hụt tài khoản vãng lai và các khoản nợ bằng USD khổng lồ” - chuyên gia của VinaCapital gửi thông điệp đến nhà đầu tư.