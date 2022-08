(TBTCO) - Thị trường chứng khoán vẫn duy trì diễn biến khởi sắc trong nửa đầu tháng 8. Chỉ số VN-Index củng cố khá vững chắc mốc kháng cự 1.200 điểm và đang tiến dần lên mốc 1.300 điểm. Mặc dù thị trường sẽ chịu áp lực chốt lời lớn và đi vào vùng trũng thông tin, nhưng VN-Index vẫn có khả năng tiến tới mốc 1.300 điểm.

Áp lực chốt lời có thể mạnh lên

Chính thức lấy lại mốc kháng cự 1.200 điểm trong phiên 28/7/2022, chỉ số VN-Index duy trì đà tăng tích cực trong nửa đầu tháng 8. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8/2022, VN-Index đạt 1.274,69 điểm, tăng tới 68,36 điểm so với phiên cuối tháng 7. Đây là biên độ tăng khá tốt trong nhịp tăng lần này của thị trường chứng khoán trong nước.

Mặc dù sự giằng co đã xuất hiện trước áp lực chốt lời gia tăng, tuy nhiên thị trường vẫn cho thấy lợi thế đang nghiêng về bên mua nhờ những thông tin vĩ mô tích cực như dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ và giá xăng dầu trong nước nối dài đà giảm...

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nhịp tăng của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn sẽ chịu áp lực điều chỉnh ngày càng lớn hơn khi áp lực chốt sẽ còn gia tăng và thị trường đi vào giai đoạn vùng trũng thông tin hỗ trợ.

Thị trường chứng khoán tiếp đà bứt phá mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Theo ông Đinh Quang Hinh – Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, chỉ số VN-INDEX đang tiến sâu vào vùng kháng cự mạnh 1.260 - 1.280 điểm, kéo theo áp lực chốt lời tiếp tục gia tăng. Trong bối cảnh thị trường sắp bước vào giai đoạn “trống thông tin” từ nay tới cuối tháng 9 sau khi kết quả kinh doanh quý II/2022 của hầu hết các doanh nghiệp niêm yết đã được công bố, thị trường cần nhịp nghỉ tại vùng quanh 1.260 điểm trước khi tích lũy đủ xung lực để có thể bứt phá qua vùng 1.260 - 1.280 điểm. Trong bối cảnh đó, thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. “Vì vậy, việc tìm kiếm “lợi nhuận ngắn hạn” là không hề dễ dàng và phụ thuộc lớn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu của nhà đầu tư” – ông Đinh Quang Hinh nói.

Trên thực tế, áp lực chốt lời đã phần nào được thể hiện khá rõ trong 2 phiên giữa tuần trước (10 và 11/8) làm chỉ số VN-Index giằng co và đóng cửa giảm nhẹ. Thanh khoản mặc dù vẫn ở mức tốt so với trước đây, nhưng cũng có dấu hiệu “chùng nhẹ” so với tuần đầu tháng 8. Bên cạnh đó, giao dịch của khối ngoại cũng giảm bớt sự tích cực, khi con số mua ròng đang hạ dần, từ đó tác động một phần tới tâm lý của nhà đầu tư trong nước.

Mốc VN-Index 1.300 điểm vẫn còn cửa?

Thị trường chứng khoán khởi động phiên đầu tuần này với mức tăng khá tốt đã củng cố thêm niềm tin cho việc chỉ số VN-Index vẫn duy trì được đà tăng.

Nếu tính theo tuần, thị trường chứng khoán trong nước đã nối dài đà tăng sau chuỗi 5 tuần liên tiếp, đây cũng là phiên chỉ số VN-Index bứt phá khỏi vùng tích lũy kéo dài 7 phiên trước đó. Thanh khoản sàn HOSE tiếp tục duy trì trong vùng 13.500 tỷ đồng đến 15.000 tỷ đồng là nhân tố giúp thị trường vượt qua những nhịp rung lắc cũng như các nhịp chốt lời. Cùng với đó, tâm lý của nhà đầu tư cũng cho thấy sự vững tâm hơn về các yếu tố nội tại và từ đó, mở ra triển vọng lấy lại ngưỡng 1.300 điểm đang trở nên sáng sủa hơn.

Tận dụng những nhịp nghỉ để chọn cổ phiếu triển vọng cuối năm Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp nghỉ để tái cơ cấu danh mục đầu tư, hướng đến những nhóm ngành có triển vọng kinh doanh tích cực trong nửa cuối năm 2022 và có giá cổ phiếu đã chiết khấu sâu trong giai đoạn vừa qua như: nhóm cổ phiếu thủy sản, ngân hàng, bất động sản, đầu tư công... Đồng thời, nhà đầu tư vẫn nên duy trì một tỷ trọng danh mục an toàn và hạn chế sử dụng đòn bẩy cao do các chỉ số chứng khoán đang tiến vào vùng kháng cự mạnh. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao những yếu tố quyết định xu hướng thị trường trong trung hạn như: động thái chính sách tiền tệ của FED; thời điểm Ngân hàng Nhà nước cấp thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng; thời điểm Nghị định sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp được ban hành. - Ông Đinh Quang Hinh – Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích, VNDIRECT.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN sau phiên giao dịch ngày 16/8, một chuyên gia của công ty chứng khoán chia sẻ, với chuỗi phiên tăng mạnh trước đó và áp lực chốt lời xuất hiện, nhưng thị trường vẫn vượt qua được thì đó là biểu hiện của thị trường khỏe. Dòng tiền vẫn còn cơ hội khi luân chuyển sang nhóm cổ phiếu khác, sau nhóm cổ phiếu ngân hàng, rồi đến nhóm cổ phiếu thép, xây dựng và bất động sản,…

“Có thể còn có những nhịp chốt lời như đã diễn ra nhưng khi dòng tiền “xoay tua” mà vẫn có nhiều cổ phiếu tăng trần ở nhóm cổ phiếu đó, thì đó là dấu hiệu của thị trường mạnh. Nhà đầu tư nên quan sát sự dịch chuyển của dòng tiền hơn là tham chiếu chỉ số vì thanh khoản vẫn được duy trì trong vùng tích cực lúc này. Với việc tập trung phần lớn vào nhóm cổ phiếu thép trong phiên 16/8, nhiều khả năng dòng tiền sẽ còn “chuyền cành” sang nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng, năng lượng, … trong các phiên tới” – chuyên gia này cho hay.

“Triển vọng để thị trường hướng về ngưỡng 1.300 điểm vẫn còn nguyên vẹn khi các thông tin cả trong và ngoài nước không có gì bất lợi cho thị trường lúc này” – chuyên gia này nhấn mạnh thêm.