Sau hơn một thập niên triển khai Nghị định 24, đến lúc cần minh bạch tài sản vàng

Không tăng cung vàng miếng, lựa chọn ổn định trong bối cảnh biến động Về nguồn cung vàng miếng, từ năm 2014 đến tháng 4/2024, Ngân hàng Nhà nước không can thiệp tăng nguồn cung vàng miếng SJC ra thị trường do diễn biến thị trường không đòi hỏi sự điều tiết trực tiếp. Giai đoạn 2014 - 2019, giá vàng miếng SJC chủ yếu có xu hướng giảm và biến động trong biên độ hẹp hơn so với vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng miếng SJC giảm 24% (từ 48 triệu đồng/lượng xuống 36,4 triệu đồng), trong khi giá vàng thế giới giảm 28% (từ gần 1.800 USD/ounce xuống 1.294 USD/ounce). Trước sự chênh lệch giá, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân thận trọng khi giao dịch, giúp thị trường nhanh chóng ổn định mà không cần can thiệp cung vàng. Từ năm 2020 đến nay, kinh tế thế giới và trong nước đối mặt nhiều bất ổn từ đại dịch Covid-19, căng thẳng địa chính trị, lãi suất quốc tế tăng mạnh đến USD lên giá. Trong nước, các kênh đầu tư ảm đạm, mặt bằng lãi suất giảm để hỗ trợ tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, tại một số thời điểm trong tháng 7, tháng 9/2022, tháng 6/2024 và tháng 4/2025, chênh lệch giá vàng SJC với thế giới nhiều thời điểm vượt 18 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chống “đô la hóa” và củng cố niềm tin vào VND, Ngân hàng Nhà nước không bán vàng can thiệp, mà sử dụng dự trữ ngoại hối để ổn định tỷ giá, góp phần giữ vững thị trường ngoại hối và nền tảng kinh tế.