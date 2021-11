(TBTCO) - Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên 17/11 do mối lo lạm phát và những vấn đề trong chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến doanh thu của các nhà bán lẻ; khả năng Fed sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 211,17 điểm (0,58%) xuống 35.931,05 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 12,23 điểm (0,26%) xuống 4.688,67 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 52,28 điểm (0,33%) xuống 15.921,57 điểm.

Target Corp là nhà bán lẻ mới nhất công bố báo cáo kinh doanh tích cực, song giá cổ phiếu của doanh nghiệp này vẫn giảm 4,7%, sau đà giảm của hãng đối thủ Walmart trong phiên trước, khi cả hai nhà bán lẻ này đều đối diện với các vấn đề trong chuỗi cung ứng. Chưa công bố báo cáo doanh thu, song giá cổ phiếu của các nhà bán lẻ khác như Macy's Inc và Kohls Corp đều giảm lần lượt 4,5% và 3,1%.

Chỉ số Dow Jone cũng chịu sức ép khi giá cổ phiếu của Visa Inc giảm 4,7% sau thông tin “gã khổng lồ” thương mại điện tử Amazon.com Inc sẽ ngừng chấp nhận việc thanh toán bằng thẻ do Visa phát hành tại Vương quốc Anh do phí giao dịch cao.

Hiện các nhà đầu tư vẫn lo ngại đà tăng của lạm phát có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đà tăng mạnh của nguồn cung tiền sẽ khiến lạm phát trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong dài hạn - Salem Abraham, quản lý cấp cao của quỹ Abraham Fortress Fund (Mỹ) dự báo.