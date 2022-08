(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tháng 8 đầy hứng khởi cả về điểm số lẫn dòng tiền. Dù rủi ro ngoại biên vẫn hiện hữu song phần nhiều đã được phản ánh vào diễn biến thực tế, đồng thời, thị trường sau chuỗi thời gian giằng co tích lũy có thể kỳ vọng vào một nhịp hồi ngắn hạn. Chính vì vậy, một số nhận định bày tỏ sự lạc quan, thị trường chứng khoán sẽ bước qua "tháng Ngâu" với diễn biến tích cực hơn.

Khởi động tháng mới thuận lợi

Thị trường chứng khoán trong nước đóng cửa tháng 7 với diễn biến giằng co, tích lũy là chính. Mặc dù điểm số có tăng, nhưng tâm lý thận trọng bao trùm do đợi các thông tin kinh tế thế giới khiến thanh khoản trên thị trường giảm mạnh.

Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7/2022, chỉ số VN-Index đạt 1.206,33 điểm, tăng +0,73% so với tháng 6. Tuy nhiên, giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên trên HOSE lần lượt đạt trên 11.502 tỷ đồng/phiên và 492,90 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giảm -20,84% về giá trị và -10% về khối lượng bình quân so với tháng 6. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt hơn 10,3 tỷ cổ phiếu, với giá trị giao dịch đạt 241.545 tỷ đồng; tương ứng giảm 14,10% về khối lượng và 24,4% về giá trị so với tháng 6.

Thị trường chứng khoán xuất hiện những tín hiệu tích cực về điểm số và thanh khoản.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán trong nước đã hé lộ một đợt tăng ngắn hạn khi xuất hiện các tín hiệu tích cực hơn cả về điểm số lẫn thanh khoản. Theo đó, chỉ trong hai phiên mở đầu tháng 8, chỉ số VN-Index đã tăng trên 35 điểm, tiếp tục củng cố mốc quan trọng 1.200 điểm trong phiên cuối tháng 7. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/8, chỉ số VN-Index đạt 1.241,62 điểm. Toàn sàn có 315 mã tăng, 150 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Cùng với đó, điểm đáng tích cực hơn là thanh khoản đã có sự cải thiện đáng kể, bật tăng khá mạnh so với mặt bằng chung của tháng 7. Thống kê 2 phiên giao dịch đầu tháng 8, giá trị giao dịch khớp lệnh đều duy trì ở mức cao, trên 17.000 tỷ đồng/phiên. Những tín hiệu về điểm số, thanh khoản đang tạo kỳ vọng cho thị trường vượt qua tháng “Ngâu” với diễn biến tích cực hơn.

Có nên quá lo ngại vì "tháng Ngâu"?

Thị trường chứng khoán mặc dù cho thấy những xung nhịp tích cực trong những phiên đầu tháng, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều quan điểm khá thận trọng bởi tháng này không chỉ là "tháng Ngâu”, mà thị trường còn vào giai đoạn trũng thông tin.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Tô Quốc Bảo - Trưởng nhóm Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI) cho rằng, thị trường chứng khoán tháng 8 là khoảng thời gian thiếu vắng các thông tin hỗ trợ, khi mà mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2022 cũng đã kết thúc, thông tin về kì điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng đã được công bố,… Do đó, diễn biến thị trường chứng khoán trong giai đoạn này cũng sẽ trở nên khó đoán định hơn trong khoảng trống này.

Chuyên gia của PSI cho biết thêm, thị trường trong những phiên giao dịch đầu tiên của tháng 8 đang tiếp nối đà phục hồi tích cực của tháng 7 sau khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2022 đầy tích cực. Tâm lý chung của các nhà đầu tư cũng trở nên ổn định hơn sau chuỗi điều chỉnh kéo dài 3 tháng.

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm sáng trên HOSE Giao dịch của khối ngoại là điểm sáng trên HOSE tháng 7 vừa qua. Theo đó, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt trên 36.203 tỷ đồng, chiếm 7,49% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong tháng với giá trị trên 332 tỷ đồng. Tiếp nối xu hướng đó, khối ngoại tiếp tục mua ròng trên HOSE trong 2 phiên đầu tháng 8, với giá trị mua ròng là hơn 800 tỷ đồng.

“Nhìn chung, nhiều nhóm cổ phiếu đã có những nhịp phục hồi tốt khi đã tăng trung bình từ đáy lên 30% - 50%, nhiều khả năng trong nửa đầu tháng 8 vẫn sẽ là những nhịp phục hồi tích cực đan xen với những nhịp điều chỉnh do áp lực chốt lời ngắn hạn. Hiện tại, chỉ số VN-Index sắp tới sẽ gặp cản tại 2 đường trung bình động 100 ngày (MA100) và 20 ngày (MA20) tại đồ thị tuần trong vùng điểm 1.250 – 1.280 điểm. Đây sẽ là vùng điểm quan trọng mang yếu tố quyết định xu hướng trung hạn của thị trường” – ông Tô Quốc Bảo nói.

Cũng theo vị chuyên gia này, “tháng Ngâu” là cách gọi khác của tháng 7 Âm lịch, là tháng nhiều người sợ hãi kiêng kỵ. Tuy nhiên, theo thống kê trong vòng 20 năm qua kể từ năm 2002, dường như thị trường chứng khoán Việt Nam không còn quá lo sợ với tháng 7 Âm lịch nữa. Thị trường trong giai đoạn này ghi nhận 11 tháng tăng điểm trong tổng số 20 tháng được thống kê. “Đây chỉ là khoảng thời gian thường rơi vào giai đoạn thị trường thiếu vắng các thông tin hỗ trợ, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II cũng đã kết thúc dẫn tới những diễn biến khó đoán định hơn” – ông Bảo nói.

Ngoài ra, theo một số đánh giá khác, ngoài các yếu tố như tăng trưởng kinh tế vĩ mô, sức khỏe doanh nghiệp vẫn hỗ trợ thị trường chứng khoán trong dài hạn, thì tháng 8 này, tâm lý nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ bởi kỳ vọng thanh khoản tăng. Theo thông tin đã công bố, tháng 8 này, việc rút ngắn chu kỳ thanh toán về T+1,5 sẽ chính thức áp dụng; đồng thời giao dịch lô lẻ sau đó cũng có thể triển khai. Những thông tin này ít nhiều sẽ hỗ trợ cho thanh khoản thị trường, cũng như tạo tâm lý tích cực hơn cho nhà đầu tư.