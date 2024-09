(TBTCO) - Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết lực mua mạnh đã diễn ra trên thị trường hàng hóa nguyên liệu tuần giao dịch vừa qua (9 - 15/9).

Giá nhiều mặt hàng tăng vọt nhờ được hỗ trợ từ yếu tố vĩ mô và cung cầu. Đáng chú ý, trên thị trường kim loại quý, giá bạc nhảy vọt hơn 10% lên mức đỉnh trong gần hai tháng qua, giá bạch kim cũng chạm mức cao nhất kể từ tháng 7 năm nay. Thị trường nguyên liệu công nghiệp, nhất là cà phê thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư khi tiếp tục lập các kỷ lục. Đóng cửa tuần, chỉ số MXV-Index tăng 2,54% lên 2.113 điểm.

Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường kim loại quý

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, tất cả mặt hàng kim loại đồng loạt phục hồi sau tuần đỏ lửa trước đó. Đối với kim loại quý, giá bạc nhảy vọt 10,26% lên 31,07 USD/ounce, mức cao nhất trong gần hai tháng qua. Đây cũng là mức tăng theo tuần lớn nhất của giá bạc kể từ đầu tháng 4 năm nay. Giá bạch kim chinh phục lại mốc 1.000 USD/ounce nhờ tăng 9,59%, chốt tuần tại mức 1.006,8 USD/ounce, mức cao nhất kể từ giữa tháng 7.

Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm kim loại quý trong tuần qua chủ yếu là do các tín hiệu rõ ràng hơn về kịch bản hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Bên cạnh kênh đầu tư trú ẩn là kim loại quý, sắc xanh cũng phủ kín trên thị trường chứng khoán Mỹ, phản ánh tâm lý lạc quan chung trên thị trường tài chính thế giới.

Cụ thể, theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, trong tháng 8, chỉ số giá sản xuất (PPI) của nước này tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, con số này giảm tốc từ mức tăng 2,1% của tháng 7 và thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng hạ nhiệt về mức 2,5% trong tháng 8, phù hợp với dự báo của thị trường.

Các dữ liệu này tiếp tục xác nhận lạm phát tại Mỹ vẫn đang trên đà hạ nhiệt về mức mục tiêu 2% của FED, qua đó củng cố thêm niềm tin vào việc FED sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào ngày 17 - 18/9 tới đây. Công cụ theo dõi lãi suất FedWatch cho thấy giới đầu tư hiện đặt cược 55% khả năng FED giảm 25 điểm cơ bản và 45% khả năng giảm 50 điểm cơ bản.

Đối với kim loại cơ bản, nhờ sự hỗ trợ của yếu tố vĩ mô, giá đồng COMEX cũng phục hồi và tăng gần 4% lên mức 9.338 USD/tấn. Ngoài ra, kỳ vọng tiêu thụ đồng tăng tại Trung Quốc khi nước này bước vào mùa tiêu thụ cao điểm cũng giúp kéo lực mua đồng quay lại thị trường.

Dữ liệu cho thấy tồn kho đồng tại Trung Quốc tiếp tục giảm xuống 185.520 tấn trong tuần kết thúc ngày 9/9, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024 và đánh dấu tuần giảm thứ 14 liên tiếp, phản ánh nhu cầu tăng đòi hỏi rút đồng từ kho dữ trữ.

Thêm vào yếu tố hỗ trợ, lo ngại nguồn cung đồng thu hẹp tại quốc gia cung cấp đồng lớn là Peru cũng giúp củng cố cho đà tăng của giá. Số liệu thống kê cho thấy sản lượng đồng tại nước này đã giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống gần 222.390 tấn vào tháng 7.

Tuần tăng giá lịch sử của hai mặt hàng cà phê

Sau hai tuần giảm liên tiếp, giá cà phê Arabica bật tăng gần 10%, vượt 5.719 USD/tấn và là mức giá cao nhất trong hơn hai năm rưỡi. Tương tự, giá cà phê Robusta thiết lập đỉnh lịch sử khi tiến gần 5.300 USD/tấn tăng vọt hơn 10,4%. Lo ngại về thời tiết và khan hiếm nguồn cung là nguyên nhân hàng đầu hỗ trợ giá trong tuần qua.

Tại khu vực Đông Nam - vùng trồng cà phê chính của Brazil, khô hạn kéo dài đã gần 4 tháng gây ảnh hưởng lên quá trình phát triển của cây cà phê đang ra hoa và tạo quả non cho niên vụ 2025-2026. Trước những bất lợi này, giới phân tích trên thị trường nhận định rằng sản lượng cà phê vụ tới của quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới có thể giảm tới 20%. Hơn nữa, vụ mùa 2025-2026 có sản lượng thấp hơn là theo chu kỳ đặc thù 2 năm được mùa 1 lần tại Brazil, kết hợp với ảnh hưởng của thời tiết khiến những lo ngại thiếu hụt nguồn cung dần nghiêm trọng.

Tại các vùng sản xuất cà phê chính của Việt Nam, tình trạng khô hạn đã hết nhưng vẫn có khả năng làm sản lượng thu hoạch năm 2024 giảm 15-20% so với năm trước. Hiện nay, việc khan hiếm nguồn cung vào cuối vụ đang là tâm điểm chú ý của thị trường. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 Việt Nam xuất đi 76.214 tấn cà phê, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 8 tháng đầu năm xuất khẩu chưa tới 1,1 triệu tấn, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tuần qua, thị trường cũng đón nhận những dữ liệu xuất khẩu cà phê tại Brazil. Theo Hiệp hội những nhà xuất khẩu cà phê (CECAFE), trong tháng 8, Brazil xuất 3,73 triệu bao, tăng 0,7% so với tháng 8/2023, nhưng là mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trong lịch sử. Trước đó, Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ (MDIC) cũng công bố kết quả thống kê tháng 8 cho thấy, Brazil đã xuất khẩu khoảng 3,8 triệu bao cà phê loại 60 kg, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 2,1% so với tháng 8/2023. Và tính chung 8 tháng đầu năm 2024, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới đã xuất đi 32,1 triệu bao cà phê loại 60 kg, tăng 40,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay (16/9), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ diễn biến đồng pha với giá thế giới khi tăng rất mạnh 5.000 - 5.700 đồng/kg so với cùng thời điểm tuần trước, hiện dao động khoảng 123.500 - 124.000 đồng/kg. /.