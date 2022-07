Thị trường lúa gạo hôm nay ngày 18/7: Chững lại và có xu hướng đi ngang

(TBTCO) - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công thương (VITIC), giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chững lại và có xu hướng đi ngang.

Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, giá lúa duy trì ổn định. Tại Cần Thơ, lúa Jasmine ở mức 7.100 đồng/kg, OM 4218 là 6.700 đồng/kg, IR 50404 là 6.400 đồng/kg. Tại Đồng Tháp ghi nhận sự ổn định như: IR 50404 là 6.500 đồng/kg, OM 6976 là 6.500 đồng/kg. Tại An Giang, lúa tươi Đài thơm 8 đang được thương lái thu mua với mức 5.900 – 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 5.800 – 6.000 đồng/kg; lúa Nàng hoa 9 ở mức 6.100 – 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 18 6.000 – 6.100 đồng/kg; IR 504 5.500 – 5.700 đồng/kg; lúa IR 504 khô 6.500 đồng/kg. Với mặt hàng lúa nếp, nếp An Giang tươi 5.900 – 6.100 đồng/kg; nếp tươi Long An 6.100 – 6.300 đồng/kg; nếp An Giang khô 7.500 – 7.600 đồng/kg; nếp Long An khô 7.700 đồng/kg.

Thị trường lúa gạo hôm nay ngày 18/7 duy trì ổn định. Ảnh: T.L

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm đi ngang. Hiện giá gạo NL IR 504 ở mức 8.400 đồng/kg; gạo thành phẩm 8.700 – 8.800 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm IR 504 đứng ở mức 8.450 – 8.500 đồng/kg; cám khô 9.000 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo thường 11.500 đồng/kg – 12.500 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 15.000 – 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 14.000 đồng/kg; nếp ruột 14.000 – 15.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 20.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 18.000 – 19.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 17.500 đồng/kg; gạo Sóc Thái 18.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 20.000 đồng/kg; cám 7.000 – 8.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định. Cụ thể, hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 418 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 403 USD/tấn; gạo 100% tấm duy trì ở mức 383 USD/tấn.

Về xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 415 - 420 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ, nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, bán ra ở mức từ 361 - 366 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước đó.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, nông dân Ấn Độ đã trồng 7,2 triệu ha lúa trong mùa vụ này, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái do lượng mưa thấp ở các khu vực trồng trọt chính.

Còn giá gạo xuất khẩu của Thái Lan ổn định, với loại 5% tấm được bán ở mức khoảng 420 USD/tấn./.