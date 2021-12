Thị trường lúa gạo ngày 30/12: Giá gạo giữ ở mức ổn định

(TBTCO) - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công Thương giá gạo ngày 30/12 giữ ở mức ổn định. Theo đó, giá gạo IR NL 504 ở mức 7.600 đồng/kg; Gạo TP IR ở mức 8.500 đồng/kg; tấm 1 IR 7.400 đồng/kg và cám vàng 7.450 đồng/kg.

Tại thị trường An Giang hôm nay giá lúa gạo ổn định. Giá nếp Long An tươi 5.400-5.600 đồng/kg; lúa IR 50404 5.300-5.400 đồng/kg; lúa đài thơm 8 5.900-6.000 đồng/kg; lúa OM 5451 5.500-5.600 đồng/kg; lúa OM 380 5.400-5.500 đồng/kg; gạo Hương lài 19.000 đồng/kg; gạo sóc Thái 18.000 đồng/kg; gạo nàng nhen 20.000 đồng/kg; gạo thường 11.500 đồng/kg. Gạo nàng hoa 17.500 đồng/kg.

Năm 2021, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã vượt "bão" COVID-19 và tăng trưởng vượt bậc, đạt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh sản xuất phát triển, phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Sản xuất lúa có sản lượng đạt 43,86 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tỷ trọng gạo chất lượng cao chiếm trên 89%, giá gạo xuất khẩu tăng từ 496 USD/tấn năm 2020 lên 503 USD/tấn năm 2021.

Giá lúa gạo ngày 30/12 giữ ở mức ổn định. Ảnh: T.L

So với thời gian đợt dịch thứ 4 bùng phát từ ngày 21/6/2021 đến cuối tháng 11/2021, giá lúa hiện nay tại tỉnh Kiên Giang đang xu hướng tăng lên, nông dân bớt lo trong sản xuất lúa vụ Mùa và vụ Đông Xuân 2021 - 2022. Theo đó, lúa vụ Mùa 2021 - 2022, tỉnh Kiên Giang gieo trồng hơn 67.131 ha, đạt 110,6% kế hoạch, tập trung ở các huyện An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và Gò Quao. Đến nay, nông dân đã thu hoạch hơn 25.000 ha, năng suất bình quân 5,7 tấn/ha, đầu ra tiêu thụ lúa hàng hóa ổn định.

Đối với lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022, tỉnh cơ bản hoàn thành kế hoạch xuống giống 283.000 ha trên các vùng sản xuất trọng điểm Tứ giác Long Xuyên, Tây sông Hậu và U Minh Thượng. Đến nay, nông dân đã thu hoạch khoảng 4.000 ha lúa Đông Xuân gieo sạ sớm tập trung ở huyện U Minh Thượng, năng suất bình quân 5,3 tấn/ha./.