(TBTCO) - Sau thời gian theo dõi, cán bộ công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ 709 điện thoại di động vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Vụ việc hiện đã chuyển cơ quan chức năng khởi tố theo luật định.

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép này, ngày 14/10, tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) cho hay, việc bắt giữ chia làm hai đợt, gồm 246 điện thoại đã qua sử dụng vào tối ngày 5/10 và 463 điện thoại vào chiều ngày 10/10.

Tang vật điện thoại di động vận chuyển trái phép bị công chức hải quan phát hiện, thu giữ trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Ảnh Đỗ Doãn

Hiện tại, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng vận chuyển đối với Ngô Thạch Hảo (sinh năm 1989, cư trú tại Huyện Thủ Thừa, Long An) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Cụ thể hơn về vụ việc, một cán bộ của Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 5/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn nhất phối hợp với Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn nhất và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03 - Công an TP. Hồ Chí Minh) kiểm tra hành khách Ngô Thạch Hảo nhập cảnh về từ Singapore do có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Hành lý mang theo là hai kiện hành lý xách tay. Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện trong hai kiện hành lý chứa 246 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng. Vụ việc sau đó được đơn vị bàn giao cho PC03 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sau đó, lúc 16 giờ ngày 10/10, thông qua giám sát khu vực tại địa bàn cách ly nhà ga Tân Sơn Nhất, tại khu vực hành lang chung, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã cùng một số đơn vị lập biên bản chứng nhận có bốn kiện hành lý không có thẻ, thông tin của hãng hàng không và thông tin của hành khách chủ hàng.

Sau khi lập biên bản chứng nhận, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành kiểm tra qua máy soi đối với bốn kiện hành lý và nghi vấn là điện thoại đi động. Kiểm tra thực tế, cán bộ hải quan phát hiện 463 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone. Toàn bộ số hàng hóa đã được niêm phong, đưa vào kho tạm giữ tang vật để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Điều tra mở rộng Ngô Thạch Hảo, đối tượng này khai nhận cùng đồng phạm tổ chức vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại di động nêu trên. Như vậy, tổng số hàng hóa mà cơ quan hải quan phát hiện, thu giữ là 709 chiếc điện thoại di động các loại, trị giá khoảng 10 tỷ đồng.