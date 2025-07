Thủ tục thuế thông suốt khi chính quyền 2 cấp hoạt động

Khởi tố nhiều vụ bán hàng online trốn thuế Với tinh thần không khoan nhượng với hành vi trốn thuế, mới đây, Thuế Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, phát hiện nhiều cá nhân là người nổi tiếng bán hàng qua các trang mạng xã hội như Facebook, Shopee, Tiki, Lazada… có doanh thu lớn nhưng không kê khai và nộp thuế. Điển hình, trong tháng 6 và tháng 7/2025, Thuế Thành phố Hà Nội đã phối hợp Công an Thành phố Hà Nội phát hiện và xử lý 3 vụ việc liên quan 3 cá nhân có hành vi trốn thuế, cụ thể: Vụ TikToker Vũ Nam Phương (Vũ Hồng Phúc - Cún Bông) và Công ty CP Dược Hoa Kỳ. Dù có doanh thu lớn cả online và tại cửa hàng, nhưng cố tình không xuất hóa đơn, không kê khai thuế đầy đủ, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 10 tỷ đồng. Vụ Công ty TNHH MI Hà Nội do cá nhân Đoàn Mạnh Hòa làm Giám đốc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử nhưng không kê khai gần 33 tỷ đồng, che giấu qua tài khoản cá nhân, vụ việc đã được Thuế Thành phố Hà Nội phát hiện, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an và đang được cơ quan công an mở rộng điều tra. Vụ Nguyễn Thị Thu Hường (Hycloset) kinh doanh, bán hàng quần áo, giầy dép, túi xách, phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng thông qua mạng xã hội Facebook, phát sinh doanh thu đặc biệt lớn (gần 1.000 tỷ đồng từ năm 2020 đến nay), nhưng không không kê khai, nộp thuế theo quy định. Địa điểm tổ chức kinh doanh livestream bán hàng tại căn hộ chung cư cũng đang được cơ quan công an mở rộng điều tra. Đây là những hồi chuông cảnh tỉnh với những người kinh doanh thương mại điện tử, trong đó có người nổi tiếng tham gia bán hàng qua mạng.