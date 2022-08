Thu hồi kem chống nắng - bảo vệ da Linh Chi Vàng do không đạt chất lượng

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm kem chống nắng - bảo vệ da Intensive UV Sunblock Cream Linh Chi Vàng do không đạt chất lượng.

Căn cứ công văn của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP. Cần Thơ gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan báo cáo kết quả kiểm nghiệm sản phẩm kem chống nắng - Bảo vệ da Intensive UV Sunblock Cream Linh Chi Vàng (tuýp ℮2.02FL.OZ/60ml).

Thu hồi toàn quốc kem chống nắng - bảo vệ da Linh Chi Vàng không đạt chất lượng. Ảnh: TL.

Trên nhãn ghi thông tin: "Số lô: 001; NSX: 29/6/2022; HSD: 29/6/2024; sản xuất và chịu trách nhiệm lưu hành sản phẩm bởi Công ty TNHH MTV SX - TM Nguyễn Hoàng Na; địa chỉ: 2/79B Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, VN; GCN ĐĐKSXMP: 09/CT".

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP. Cần Thơ lấy mẫu tại Công ty TNHH MTV SX - TM Nguyễn Hoàng Na (tại địa chỉ: 19 Yết Kiêu, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để kiểm tra chất lượng. Lý do thu hồi được là do sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng theo quy định.

Doc vậy, Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng mỹ phẩm, trả về cơ sở cung ứng sản phẩm và tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. Kiểm tra, giám sát đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý dược cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV SX - TM Nguyễn Hoàng Na phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. Tiếp nhận sản phẩm trả về từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định./.