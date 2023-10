Thu hồi sản phẩm dầu gội dược liệu Đông Bắc không đạt chất lượng

(TBTCO) - Nhập lậu gia súc, gia cầm không chỉ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh, an toàn thực phẩm, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh mà còn tác động đến sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, do vậy cần kiên quyết xử lý.