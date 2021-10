Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ 5 ưu tiên hợp tác trong thế giới số

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hợp tác quốc tế về chuyển đổi số, nhất là trong Liên minh Viễn thông Quốc tế phải hướng đến mục tiêu xây dựng một thế giới số xanh hơn, toàn diện hơn, công bằng hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Triển lãm Thế giới số năm 2021.

Tối 12/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng và lễ khai mạc Triển lãm Thế giới số 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) tổ chức từ ngày 12-14/10.

Đây là sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) được ITU tổ chức hằng năm. Sự kiện bao gồm Hội nghị Bộ trưởng, các hội nghị chuyên đề và triển lãm quốc tế về công nghệ, sản phẩm và dịch vụ số.

Dự sự kiện này tại đầu cầu Hà Nội còn có ông Zhao Houlin, Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế; đại diện các bộ, ngành, các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, các hiệp hội chuyên ngành về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông số của Việt Nam.

Đặc biệt, sự kiện có khoảng 5.000 đại biểu đăng ký tham gia trực tuyến, bao gồm các Bộ trưởng, người đứng đầu các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tập đoàn, các hiệp hội chuyên ngành từ khoảng 158 quốc gia trên thế giới.

Điểm hẹn của cộng đồng viễn thông và công nghệ thông tin

Triển lãm Thế giới số trực tuyến 2021 có khoảng 150 gian hàng trực tuyến 2D và 3D, trưng bày sản phẩm, dịch vụ, giải pháp số của doanh nghiệp, các gian hàng quốc gia đến từ khoảng 40 quốc gia trên thế giới.

Phát biểu khai mạc Triển lãm Thế giới số 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, sâu sắc chưa từng có, đặc biệt do những tác động của đại dịch COVID-19. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu đặt ra cả cơ hội và thách thức đối với các quốc gia.

Tuy nhiên, một điều chắc chắn chuyển đổi số là hướng đi đúng đắn, vừa đảm bảo trạng thái hoạt động bình thường mới trên không gian số, vừa góp phần phục hồi kinh tế với sức khỏe và sự an toàn của người dân luôn được đặt lên hàng đầu.

Là một quốc gia chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, kinh tế Việt Nam vẫn được kỳ vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn khi mà đại dịch COVID-19 đang từng bước được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm, chính trị xã hội ổn định, những động lực thúc đẩy tăng trưởng được duy trì và đang từng bước thích ứng linh hoạt, an toàn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ Việt Nam coi hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, các nền tảng số quốc gia là yếu tố then chốt và đang nỗ lực tăng tốc lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Chính phủ luôn tin tưởng lực lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng đối với việc triển khai thành công tiến trình này; để kinh tế số Việt Nam chiếm trên 20% tỷ trọng GDP quốc gia vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho rằng, Triển lãm Thế giới số 2021 là cơ hội để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số của các tổ chức, doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới; đem đến những trải nghiệm độc đáo, thể hiện sự sẵn sàng, mức độ sáng tạo và sự chung tay hợp tác vì một thế giới số an toàn, hòa bình và thịnh vượng.

Theo Thủ tướng, sự kiện này đã trở thành điểm hẹn của cộng đồng viễn thông và công nghệ thông tin, kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên của ITU. Thủ tướng mong muốn ITU sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và thu hẹp khoảng cách số.

Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ động, tích cực cùng ITU tổ chức sự kiện này lần thứ hai theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Thủ tướng đề nghị các tổ chức doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đồng hành cùng Chính phủ các nước vượt qua khó khăn, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt để phục hồi phát triển kinh tế.

Thủ tướng chia sẻ 5 ưu tiên hợp tác trong thế giới số

Hội nghị Bộ trưởng Thế giới số 2021 được chia thành 6 phiên xoay quanh các chủ đề về đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi số. Bộ trưởng các nước thành viên ITU sẽ cùng chia sẻ và thảo luận về: chính sách, giải pháp và các sáng kiến để phát triển hạ tầng số; giảm chi phí để phổ cập dịch vụ; số hóa cuộc sống thường nhật nhằm mục tiêu tăng tốc chuyển đổi số trên thế giới.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hội nghị chuyên đề sẽ tập trung thảo luận các xu thế công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và thảo luận các sáng kiến hợp tác chung về: mạng di động 5G - nhiên liệu cho chuyển đổi số; khai thác vận hành vệ tinh trong chuyển đổi số; quản lý và hài hòa tần số; kỹ năng số cho người dân; trí tuệ nhân tạo; ICT xanh, phát triển bền vững; an ninh không gian mạng, bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Liên minh Viễn thông Quốc tế và các nước thành viên đã tích cực hợp tác với Việt Nam để tổ chức sự kiện quan trọng này.

Theo Thủ tướng, sự kiện này có tính kết nối, lan tỏa, truyền cảm hứng và càng có ý nghĩa hơn khi được diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với “thách thức kép”: Vừa chống đại dịch COVID-19, vừa chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta đổi mới tư duy, cách vận hành, cách quản trị kinh tế-xã hội, cùng chung tay quản lý sự thay đổi, biến nguy thành cơ, tăng khả năng chống chịu và thích ứng với mọi hoàn cảnh để vượt qua và trưởng thành mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông Thế giới Zhao Houlin cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Thế giới số 2021.

Thủ tướng cho rằng Hội nghị Bộ trưởng cần trao đổi thảo luận tới những sáng kiến số có hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19 của các quốc gia thời gian qua; chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm hay, quý cho các quốc gia khác nhằm giảm thiểu thiệt hại; đưa ra các dự báo và khuyến nghị để chủ động thích ứng với những thách thức khác trong tương lai như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và các biến đổi bất định khác.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã chia sẻ với Hội nghị một số quan điểm và 5 ưu tiên hợp tác trong thế giới số. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, công cuộc chuyển đổi số để xây dựng một thế giới số không phải của riêng một quốc gia, tổ chức, cá nhân nào và cũng không một quốc gia, tổ chức, cá nhân nào có thể đứng ngoài tiến trình chuyển đổi số của nhân loại. Đây là vấn đề toàn cầu nên cần phải có cách tiếp cận toàn cầu, góp sức toàn cầu. Hợp tác quốc tế về chuyển đổi số, nhất là trong ITU, phải hướng đến mục tiêu xây dựng một thế giới số xanh hơn, toàn diện hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người và tất cả các quốc gia.

Theo Thủ tướng, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là một quá trình thay đổi sâu rộng toàn bộ các hoạt động kinh tế-xã hội. Chính phủ các nước cần phải định hướng, dẫn dắt quá trình này để chuyển đổi số có hiệu quả, phát huy cao nhất những giá trị mới của không gian số trong mọi mặt đời sống xã hội. Sự dẫn dắt định hướng của nhà nước cần đi đôi với sự năng động, hiệu quả của thị trường. Vì vậy, hợp tác giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân rất cần được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng chuyển đổi số phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển. Quá trình này chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân tích cực tham gia và được thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Bởi vậy, vai trò dẫn dắt của Chính phủ cũng như các sáng kiến, kế hoạch hợp tác trọng tâm của ITU phải hướng tới mục tiêu này để không ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thế giới số phải được xây dựng trên cơ sở đảm bảo chủ quyền số và an toàn, an ninh mạng. ITU cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là một tổ chức chuyên ngành của Liên hợp quốc trong việc định hình khuôn khổ quốc tế về chủ quyền số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng./.