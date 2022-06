Thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm trà Lai Châu vào thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á

Khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm trà của tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động xuất khẩu trà của tỉnh Lai Châu sang các khu vực này còn khá khiêm tốn.

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Lai Châu đã phối hợp tổ chức hội thảo trực tiếp kết hợp với trực tuyến “Tăng cường xuất khẩu sản phẩm trà của tỉnh Lai Châu vào thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á” theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nhằm kết nối các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu trà của tỉnh Lai Châu với các đối tác tại các khu vực trên.

Giới thiệu các sản phẩm trà của Lai Châu với các đối tác Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á. Ảnh: Tuấn Anh/Thế giới và Việt Nam

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đánh giá khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm trà của tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động xuất khẩu trà của Việt Nam nói chung và của tỉnh Lai Châu sang khu vực còn khá khiêm tốn, chủ yếu là do doanh nghiệp hai bên còn thiếu thông tin về nhau và chưa có các kênh kết nối hiệu quả.

Ông Phạm Quang Hiệu khẳng định, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh Lai Châu và các doanh nghiệp trà của tỉnh trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với các nước trong thời gian tới.

Tại hội thảo, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh các thế mạnh của sản phẩm trà tỉnh Lai Châu như: được trồng ở những vùng núi có độ cao lớn so với mực nước biển, khí hậu, thổ nhưỡng đặc biệt, do vậy có chất lượng cao và hương vị độc đáo so với các loại trà khác, phù hợp với chế biến các loại trà đặc biệt là trà đen…

Ông Hải bày tỏ mong muốn thông qua sự kiện này, doanh nghiệp trà của tỉnh Lai Châu và các nước khu vực sẽ kết nối và tìm kiếm các cơ hội hợp tác về xuất khẩu sản phẩm trà, phát triển nguồn nhân lực, phát triển vùng nguyên liệu, chuyển giao công nghệ chế biến…

Tham gia thảo luận tại hội thảo, đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu đã cung cấp thông tin về định hướng phát triển vùng nguyên liệu trà và định hướng phát triển hệ thống sản xuất, phát triển thị trường cho các sản phẩm trà của tỉnh trong thời gian tới; giới thiệu những đặc điểm nổi bật về chất lượng của sản phẩm trà Lai Châu, đặc biệt là trà đen, mặt hàng được ưa dùng tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á.

Nhiều biện pháp cụ thể đã được các chuyên gia đề xuất để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp của tỉnh Lai Châu sớm triển khai nhằm tận dụng tiềm năng, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm trà của tỉnh sang khu vực như tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến trực tiếp và trực tuyến nhằm giới thiệu sản phẩm đến các đối tác khu vực.

Tiếp đó, cần nắm bắt và tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn, bảo quản, đóng gói sản phẩm của các thị trường khu vực, trong đó cần nghiên cứu việc áp dụng tiêu chuẩn Halal (tiêu chuẩn Hồi giáo) nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng khu vực. Đồng thời, chú trọng xây dựng thương hiệu và đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với đặc thù và nhu cầu của từng thị trường cụ thể; nâng cao chất lượng của các ấn phẩm quảng bá, chú trọng tới nhu cầu và quan tâm của đối tác.

Ngoài ra, cần phát huy hơn nữa vai trò tích cực của Đại sứ quán và cơ quan thương vụ Việt Nam tại các nước Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á trong việc làm cầu nối cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lai Châu tiếp cận các thị trường này…