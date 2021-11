Tỉnh Lâm Đồng phải báo cáo Thanh tra Bộ Xây dựng trước ngày 6/12/2021 về tình trạng phân lô bán nền

(TBTCO) - Liên quan đến việc gần đây báo chí phản ánh về tình trạng phân lô bán nền diễn ra ở TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu tỉnh Lâm Đồng phải tổng hợp và báo cáo trước ngày 6/12/2021.

Cụ thể, liên quan tới tình trạng phân lô bán nền, ngày 29/11/2021, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản số 585/ TTr TH do Chánh thanh tra Nguyễn Ngọc Tuấn ký gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng.

Văn bản nêu rõ, qua thông tin báo chí phản ánh, tại TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) có khoảng 100 dự án đã và đang thi công các hạng mục.

Những dự án bất động sản trái phép đang rầm rộ thi công là những đại dự án có diện tích hơn 10ha, thậm chí 41ha (gấp 1,4 lần khu trung tâm Hoà Bình – Đà Lạt), có dự án nằm ngay trong trung tâm TP. Bảo Lộc. Ở huyện Bảo Lâm, nhiều dự án áp sát rừng. Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tổng hợp tình hình và báo cáo bằng văn bản trước ngày 6/12/2021.

Việc phân lô bán nền sai phép không những ảnh hưởng quy hoạch địa phương mà còn đi ngược chủ trương phát triển bền vững cho thị trường bất động sản. Ảnh minh họa.

Được biết, dự án 41ha được nhắc trong văn bản là đại công trình của Công ty CP Đầu tư và phát triển BĐS Khải Hưng (Khải Hưng Corp) với tên gọi khu nghỉ dưỡng Sun Valley (nằm một phần TP. Bảo Lộc và một phần huyện Bảo Lâm).

Khu đất này trước kia được xem là thủ phủ của chè và cà phê, thế nhưng không hiểu vì lý do và được ai cấp phép mà Khải Hưng Corp lại bê tông hoá trên tổng diện tích và biến thành 1.200 nền đất và gắn mác dự án rồi mang đi rao bán. Giá bán hiện tại đã lên tới 10 triệu đồng/m2 với các nền đất có diện tích từ 250-1.000m2.

Thông tin dự án Sun Valley đăng tải chào bán trên mạng.

Ngoài Sun Valley, tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, 3 khu đất bị san ủi, trải nhựa đường, phân lô rồi gắn mác dự án gồm: Sakura Village, Kiwuki Village. Ba cái tên này đều được quảng cáo do Công ty Gia Minh Group (GM Holdings) làm đơn vị phát triển.

Ngoài những cái tên này, thì các công trình mang tên: Bảo Lộc Farm 38, Happy Valley, Dano Farm... cũng được quảng cáo đầy rẫy trên các trang mua bán,

Tương tự, tại xã Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm) những cái tên khác cũng được “ghim” trên những quả đồi và rao bán với những cái tên hết sức mỹ miều như Sunrice Village, The Gems Paradise II, 50 Lộc Quảng, Green Garden Hill, Star Hill Garden, Sun Home Lộc Quảng, Green Life, Aurora City, Mimosa Garden, Charming Garden....

Sau Lộc Tân và Lộc Quảng, hiện xã Lộc An, Lộc Phú, Lộc Đức, Lộc Ngãi, Lộc Nam và B'lá của huyện Bảo Lâm cũng đầy rẫy tình trạng xẻ đồi, phân lô. Từ trên google map, những chấm bê tông giữa đồi xanh được ghim tên: Làng sinh thái An Khuê 2, Tea Village, Hưng Long Centuary, The Tropicana Garden, Panamera Bảo Lộc, Medi Ecovill, Farm House Lộc Đức, Farm Hill Premium, The Venica...