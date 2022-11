(TBTCO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải quyết liệt đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cơ sở; xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa)

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về Kết quả chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 21 đến nay; Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định và định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; Tình hình, kết quả thành lập và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bước phát triển mới

Về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ sau Phiên họp thứ 21 (tháng 1/2022) của Ban Chỉ đạo đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, có bước phát triển mới.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, hiệu quả, có bước chuyển biến mới, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 2.474 vụ/4.646 bị can, truy tố 2.157 vụ/4.564 bị can, xét xử sơ thẩm 2.198 vụ/4.620 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế (trong đó về tham nhũng đã khởi tố mới 414 vụ án/939 bị can).

Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 10 vụ án/37 bị can; đã kết thúc điều tra 16 vụ án/248 bị can, kết luận điều tra bổ sung 08 vụ án/148 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 13 vụ án/122 bị can; xét xử sơ thẩm 10 vụ án/101 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án/66 bị cáo.

Nhất là các Cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, xảy ra cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức 11 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định trách nhiệm nêu gương.

Ban Chỉ đạo tổ chức 8 Đoàn kiểm tra chuyên đề công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo...

Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 67 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 7 Ủy viên Trung ương Đảng, 6 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Đặc biệt là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với 3 Ủy viên Trung ương Đảng; các địa phương đã miễn nhiệm 1 Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, 2 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo các quy định về miễn nhiệm, từ chức, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật.

Ngành Thanh tra, Kiểm toán đã tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có nhiều dư luận.

Các cơ quan chức năng qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã chuyển 498 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó riêng ngành Thanh tra, Kiểm toán chuyển 325 vụ việc...

Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung để khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, tài chính, tín dụng, quy hoạch xây dựng, giám định, định giá tài sản,...

Quang cảnh cuộc họp

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở được đẩy mạnh, số vụ án tham nhũng được phát hiện xử lý tăng cao so với những năm trước, các địa phương đã khởi tố mới 382 vụ án tham nhũng.

Nhiều địa phương đã khởi tố cả Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở như Lào Cai, Phú Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ninh...

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố đã đưa gần 400 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên 160.000 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác; các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được gần 16.000 tỷ đồng...

Đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng còn nhiều khó khăn nhưng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh có bước phát triển mới đi vào chiều sâu gắn kết chặt chẽ hơn giữa phòng, chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực ngày càng quyết liệt hiệu quả, tạo bước đột phá mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực phải làm quyết liệt và đồng bộ giữa "xây" và "chống," xây dựng, hoàn thiện thể chế để "bịt kín" những "kẽ hở," "lỗ hổng" với thực hiện các giải pháp phòng ngừa; giữa tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để phát hiện tham nhũng tiêu cực với điều tra, truy tố, xét xử thi hành án; giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự, quyết liệt đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cơ sở, phải xử lý nghiêm minh các sai phạm theo đúng quan điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể đó là ai.

Việc xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm như vừa qua, trong đó có cả Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh và nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự là minh chứng rõ nhất.

Kể cả đối tượng phạm tội đã bỏ trốn ra nước ngoài cũng phải tiến hành điều tra, truy tố, xét xử không thể thoát và chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cùng với xử lý nghiêm sai phạm phải kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín thấp theo phương châm "Có vào, có ra, có lên, có xuống".

"Đó là việc bình thường, vừa qua lần đầu tiên chúng ta cho thôi chức đối với 3 Ủy viên Trung ương Đảng; miễn nhiệm 3 chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không làm 'nản chí,' 'chùn bước,' sợ sai không dám làm của cán bộ, đảng viên, mà chỉ làm 'chùn bước' những ai có động cơ không trong sáng, đã trót 'nhúng chàm' và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tôi đã nhiều lần nói rồi và 'Ai không dám làm thì mạnh dạn đứng sang một bên cho người khác làm'."

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực của Đảng càng mạnh lên, càng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho bộ máy trong sạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xấu, chống đối, cho rằng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên là đấu đá nội bộ là phe cánh làm nhụt chí của những người khác.

Đại biểu dự cuộc họp.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp lâu dài.

Cùng với việc phát triển đất nước và quá trình xây dựng, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các hành vi tham nhũng, tiêu cực sẽ ngày càng tinh vi phức tạp, khó lường hơn, không chỉ diễn ra trong nước mà đã vượt ra phạm vi quốc tế; không chỉ xảy ra trong khu vực Nhà nước mà ở cả khu vực ngoài Nhà nước; không chỉ có một vài cá nhân vi phạm mà đã có nhiều tập thể vi phạm, hình thành các nhóm lợi ích; không chỉ làm mất tiền, mất tài sản của Nhà nước mà còn mất nhiều cán bộ và làm mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì, không dừng, không nghỉ, quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, khẩn trương hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; phấn đấu đến hết năm 2022 kết thúc điều tra, điều tra bổ sung 11 vụ án; truy tố 9 vụ án; xét xử sơ thẩm 11 vụ án; xét xử phúc thẩm 03 vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Nhất là hoàn thành xét xử một số vụ án trọng điểm: Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án Nha Trang Center 2, số 1 Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty Dược Cửu Long và các đơn vị liên quan. Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ.

Vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại An Giang. Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Long Biên, Hà Nội.

Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo khẩn trương hoàn thành, kết luận kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, hợp tác công tư, xã hội hóa, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, quy hoạch xây dựng,…; khẩn trương hoàn thành thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc chữa bệnh phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và các cuộc thanh tra chuyên đề khác theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, nhất là trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường phối hợp, thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với những vụ án, vụ việc đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt."

"Xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, theo đúng nguyên tắc khẩn trương, rõ đến đâu, xử lý đến đó, không phân biệt người đó có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố điều tra và đã có kết luận có tội thì phải truy tố xét xử," Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung 3 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo gồm vụ việc sai phạm xảy ra tại Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở, trường học ở 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội; vụ việc sai phạm trong cổ phần hóa tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, Đồng Nai; vụ việc sai phạm xảy ra tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai./.