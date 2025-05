Tổng Bí thư Tô Lâm: Sửa ngay luật để tháo gỡ, khơi thông nguồn lực cho phát triển

(TBTCO) - Năm 2023, tổng mức vay của ngân sách nhà nước giảm 25,5% so với dự toán. Bội chi ngân sách nhà nước giảm 163.936 tỷ đồng (36%) so với dự toán. Trong đó, bội chi ngân sách trung ương giảm chủ yếu do công tác quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm chi, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết...