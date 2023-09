Tổng cục Hải quan thông tin chính thức về vụ đường dây buôn lậu sợi polyester

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%) do các đối tượng người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng. Ban Giám đốc Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tập trung xác minh, làm rõ. Sau thời gian điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, các đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo Bạch Tấn Cường (SN 1980; hộ khẩu thường trú Quận 4) đã thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview (trụ sở: Tổ 3, khu phố Phú Tân, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); tương tự đối tượng Võ Thanh Tuấn (SN 1987, hộ khẩu thường trú huyện Nhà Bè) thành lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina (trụ sở số 65 Quốc lộ 14, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu; trên thực tế đây là những công ty “ma”, có trụ sở tại tỉnh Bình Phước nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước.