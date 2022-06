Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi giải quyết khủng hoảng môi trường

(TBTCO) - Nhân Ngày Môi trường Thế giới (5/6/2022), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres vừa có thông điệp kêu gọi toàn thế giới giải quyết khủng hoảng môi trường.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc (LHQ), hơn 3 tỷ người bị ảnh hưởng bởi các hệ sinh thái bị suy thoái. Ô nhiễm môi trường đã gây ra khoảng 9 triệu ca tử vong sớm mỗi năm và hơn 1 triệu loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Hiện, một nửa nhân loại đã ở trong vùng nguy hiểm về khí hậu, với nguy cơ tử vong do các tác động khí hậu như nhiệt độ khắc nghiệt, lũ lụt và hạn hán cao gấp 15 lần. Ngoài ra, có 50% khả năng nhiệt độ toàn cầu sẽ vi phạm Thỏa thuận Paris giới hạn 1,5 độ C trong 5 năm tới. Và đến năm 2050, hơn 200 triệu người mỗi năm có nguy cơ phải di dời do biến đổi khí hậu.

Liên Hợp Quốc kêu gọi giải quyết khủng hoảng môi trường. Ảnh minh họa

Theo đó, trong thông điệp gửi tới toàn thế giới, ông Guterres cho biết, môi trường trong lành mang đến các yếu tố thuận lợi như cung cấp thực phẩm, nước sạch, thuốc men, điều hòa khí hậu và bảo vệ con người khỏi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Ông Guterres nhắc lại cam kết của LHQ trong việc dẫn dắt các nỗ lực hợp tác toàn cầu hướng về tương lai, hợp tác với thiên nhiên, không chống lại thiên nhiên.

“Khi các nhà lãnh đạo thế giới gặp nhau tại cuộc họp cách đây 50 năm tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường Con người, họ đã cam kết bảo vệ hành tinh. Tuy vậy, con đường thành công còn rất xa. Chúng ta không còn có thể phớt lờ những hồi chuông báo động vang lên mỗi ngày”- ông Guterres nhấn mạnh.

Vì thế, theo Tổng thư ký LHQ, điều cần thiết hiện nay là toàn thế giới phải quản lý thiên nhiên một cách khôn ngoan và đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với các dịch vụ của nó, đặc biệt là đối với những người và cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.

Cho biết năm 2022 và năm 2023 sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn cho cộng đồng toàn cầu trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng môi trường đan xen cũng như từ các cuộc đàm phán về một khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu mới nhằm đảo ngược tình trạng mất mát thiên nhiên vào năm 2030…, Tổng thư ký LHQ đã đưa ra các khuyến nghị để kích hoạt năng lượng tái tạo ở khắp mọi nơi bằng cách cung cấp các công nghệ và nguyên liệu tái tạo cho tất cả mọi người, chuyển đổi trợ cấp và tăng cường đầu tư gấp ba lần.

Tuy nhiên, theo ông Guterres, các doanh nghiệp cần đặt tính bền vững vào trọng tâm của quá trình ra quyết định vì lợi ích của con người và lợi nhuận của chính các doanh nghiệp. Đồng thời, ông Guterres cho biết, ông ủng hộ việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái là "tác nhân mạnh mẽ của sự thay đổi", bao gồm cả việc ra quyết định ở tất cả các cấp.

Tổng thư ký LHQ cũng đề cao việc sử dụng kiến ​​thức bản địa và truyền thống để giúp bảo vệ các hệ sinh thái mong manh.