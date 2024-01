Top 10 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất trên thế giới

Nhấn mạnh trong hơn 20 năm qua, Việt Nam không xảy ra tai nạn hàng không dân dụng, tuy nhiên, lãnh đạo các cơ quan chức năng cho rằng, an toàn là ưu tiên số một. An toàn hàng không không phải mục tiêu cứng mà là cả quá trình nên phải liên tục có các giải pháp yêu cầu nâng cao an toàn.