TP. Hồ Chí Minh bắn pháo hoa 2 điểm nhân dịp Quốc khánh 2/9

(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Tối ngày 2/9, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm. Ảnh: T.L

Theo đó, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/9, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm. Cụ thể, sẽ có 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức). Số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn pháo hoa hỏa thuật.

Điểm còn lại là bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11), số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, 1.000 ống tầm thấp và hỏa thuật.

Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa… Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa; giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh hướng lên Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) từ 20 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 2/9./.