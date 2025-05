(TBTCO) - Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, trong 5 ngày nghỉ lễ (30/4 - 5/5/2025), doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 7.138 tỷ đồng, tăng 120,6% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 là 3.235 tỷ đồng).

Hòa cùng niềm tự hào của cả nước hướng về cột mốc 50 năm lịch sử (30/4/1975 – 30/4/2025), TP. Hồ Chí Minh chào đón du khách trong không khí lễ hội ngập tràn sắc màu, thân thiện và nồng nhiệt. Các khách sạn, nhà hàng, điểm đến du lịch trên toàn Thành phố đã đồng loạt hưởng ứng, mang đến cho du khách những trải nghiệm sống động và tràn đầy cảm xúc.

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, trong vòng 15 ngày (từ ngày 20/4 – 4/5/2025), khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 2.700.000 lượt. Khách quốc tế đến Thành phố ước khoảng 355.000 lượt, doanh thu ước đạt 15.707 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong dịp lễ (5 ngày), khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 1.950.000 lượt, tăng 101,2% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 là 969.000 lượt).

Khách quốc tế đến Thành phố ước khoảng 120.000 lượt, tăng 122,2% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 là 54.000 lượt).

Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 867.000 lượt, tăng 333,5% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 là 200.000 lượt). Công suất phòng ước đạt khoảng 95%, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 là 75%). Doanh thu ước đạt 7.138 tỷ đồng, tăng 120,6% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 là 3.235 tỷ đồng).