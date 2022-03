TP. Hồ Chí Minh: Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm tăng 7,5%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, giải ngân vốn đầu tư công lĩnh vực xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn toàn địa bàn trong tháng 2/2022 được 864 tỷ đồng, tăng 5,4% so với tháng 1/2022 và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2021; lũy kế 2 tháng được 1.684 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Cụ thể hơn về các khoản giải ngân vốn đầu tư công của TP. Hồ Chí Minh 2 tháng đầu năm, báo cáo của Cục Thống kê cho biết, cấp thành phố ước thực hiện được 1.166 tỷ đồng, chiếm 69,2%; cấp quận, huyện ước thực hiện được 518 tỷ đồng, chiếm 30,8%. Cầu Thủ Thiêm 2 nối Quận 1 với TP. Thủ Đức dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trong quý II/2022. Ảnh Đỗ Doãn Tuy nhiên, do kế hoạch vốn ngân sách năm 2022 của TP. Hồ Chí Minh được phê duyệt trễ nên trong 2 tháng đầu năm nay, ban quản lý các sở, ngành và khối quận, huyện chỉ thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm trước sang. Một số dự án có khối lượng thực hiện lớn trong tháng 2/2022 như: Bệnh viện đa khoa huyện Hóc Môn, bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi, bệnh viện đa khoa TP. Thủ Đức, dự án vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh – giai đoạn 2, dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ, dự án Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên… Về tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đang tạm ngưng do vướng mắc ký phụ lục hợp đồng, thủ tục thanh toán mặc dù toàn dự án đạt khoảng 90% khối lượng xây lắp. Dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đang được đẩy nhanh tiến độ gói thầu đoạn từ nhà hát Bến Thành đến nhà ga chợ Bến Thành. Theo kế hoạch, 16 toa tàu thuộc dự án sẽ được nhập về đủ trong năm nay để có thể đưa vào vận hành từ năm 2023. Hiện tại, tổng khối lượng thực hiện của dự án đạt gần 90%. Trong khi đó, dự án tuyến đường sắt Metro số 2 đang trong giai đoạn tháo dỡ làm sạch mặt bằng, dự kiến sẽ khởi công vào giữa năm 2022. Còn dự án cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với TP. Thủ Đức thì đang hoàn thành các hạng mục sau cùng để có thể đưa vào sử dụng ngay trong quý II/2022. Được biết, HĐND TP. Hồ Chí Minh mới đây đã thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 44.987 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương hơn 2.400 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 42.500 tỷ đồng. Nguồn vốn tập trung đầu tư vào các dự án như: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, xây dựng nút giao thông An Phú, mở rộng Quốc lộ 50, xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, đường Vành đai 2, Vành đai 3… Do chậm ban hành kế hoạch vốn đầu tư công nên lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ triển khai các giải pháp để đẩy nhanh các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công; thúc đẩy nhanh tiến độ Metro 1, chuẩn bị các điều kiện để khởi công Metro 2 trong năm 2022. Đồng thời, rà soát các công trình, dự án có thể khánh thành và khởi công dịp 30/4, trong đó, phấn đấu có một số dự án thay chung cư cũ…/.

Đỗ Doãn