TP. Hồ Chí Minh: Nhiều chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Tính đến hết tháng 10/2022, vốn đầu tư của TP. Hồ Chí Minh thực hiện được 23.274,3 tỷ đồng, đạt 53,1% so với kế hoạch năm và tăng 56,4% so với cùng kỳ. Với sự quyết liệt này, nhiều khả năng TP. Hồ Chí Minh sẽ cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đạt trên 90% giải ngân vốn đầu tư công cả năm 2022.

Dự án ngăn triều tại Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư

Theo đó, riêng trong tháng 10/2022, việc thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 3.552 tỷ đồng, tăng 13,9% so với tháng trước và tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Theo UBND thành phố, đạt được kết quả trên là sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị sau nhiều tháng quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc triển khai các giải pháp.

Đối với các dự án trọng điểm, Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên do các vấn đề liên quan đến việc huy động nguồn lực dẫn đến dự án chậm tiến độ so với kế hoạch, thành phố kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện, hoàn thành thi công tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên vào cuối quý IV/2023.

Dự án tuyến đường sắt Metro số 2, thành phố đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, tuyển chọn tư vấn, hoàn tất việc lập hồ sơ mời thầu các gói thầu chính để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu chính của dự án.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, hiện UBND thành phố phê duyệt hồ sơ cắm cọc (thiết kế ranh) giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 (xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua thành phố bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc).

Dự án Trung tâm văn hoá và phát triển năng lực số thanh niên có tổng mức đầu tư là 300 tỷ đồng, hiện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn cho 6 gói thầu để sớm triển khai thực hiện.

TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đến hết năm 2022 hoàn thành khoảng trên 90% kế hoạch vốn thực hiện giải ngân đầu tư công trên địa bàn./.