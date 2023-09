TP. Hồ Chí Minh: Thu nộp bổ sung ngân sách hơn 65 tỷ đồng từ xử phạt hàng hóa vi phạm

(TBTCO) - Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, 9 tháng đầu năm 2023, đã kiểm tra 51.378 vụ việc, qua đó phát hiện và xử lý hơn 503 nghìn sản phẩm hàng hóa nhập lậu, xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 65 tỷ đồng.

Đội liên ngành kiểm tra hàng hóa vi phạm tại hiện trường. Ảnh: CTV

Riêng trong quý III, Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra 1.598 vụ việc (tăng 366 vụ, tương ứng tăng 29,92% so với cùng kỳ năm trước), xử lý 1.322 vụ, xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng. Đồng thời, Cục đã tiêu hủy hàng giả, hàng cấm, hàng không đủ điều kiện lưu thông trị giá hơn 18,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý III/2023, Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cũng đã chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khởi tố vụ án hình sự 1 vụ về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Thống kê cho thấy, lũy kế 9 tháng đầu năm (từ 15/12/2022 đến ngày 14/9/2023), Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra 51.378 vụ, tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vụ vi phạm chuyên ngành và liên ngành là 3.201 vụ, tăng 71,35% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 65 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy là hơn 48 tỷ đồng, tăng 56,37% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá hàng tịch thu chờ bán khoảng 108 tỷ đồng và tiêu hủy khoảng 7 tỷ đồng.

Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh dự báo, quý IV/2023, tình hình kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không có dấu hiệu suy giảm, số lượng nhãn hiệu bị làm giả cũng ngày càng đa dạng, nhiều thương hiệu, gây khó khăn trong công tác xác định hàng hóa thật giả cho lực lượng quản lý thị trường. Việc kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu đem lại lợi nhuận lớn nên vẫn có nhiều đối tượng dù đã bị xử phạt vẫn tiếp tục tái phạm nhiều lần.

Từ nay đến cuối năm 2023, Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt tại các địa bàn nổi cộm, trọng điểm và chú ý đến nhóm mặt hàng xăng dầu, thực phẩm, mỹ phẩm, hóa chất, thức ăn chăn nuôi…

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đầu cơ, găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm các nhóm hàng hóa trọng tâm, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm hàng hóa và thương mại điện tử; tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.