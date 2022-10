Trong 24 giờ qua thế giới có thêm gần 280 nghìn ca nhiễm mới COVID-19

(TBTCO) - Tính đến sáng 21/10, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 631.810.033 ca nhiễm và 6.578.119 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 279.472 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó châu Á là khu vực đứng đầu với 127.432 trường hợp.

Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ở New York, Mỹ. (Ảnh: T.L)

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, COVID-19 vẫn là vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu mặc dù hiện tại có nhiều dấu hiệu lạc quan trong việc kiểm soát dịch. "Mặc dù ở một số nơi trên thế giới, người dân cho rằng đại dịch đã qua, nhưng COVID-19 vẫn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực và mạnh mẽ đến sức khỏe người dân trên thế giới", Ủy ban khẩn cấp của WHO cho biết.

Theo ủy ban này, mặc dù số ca tử vong toàn cầu do COVID-19 hàng tuần đã xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, nhưng vẫn cao so với tỷ lệ tử vong do các virus khác gây ra.

Báo cáo dịch tễ do WHO công bố ngày 20/10 đã nhấn mạnh tới việc ghi nhận biến chủng XBB ở 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Là một tái tổ hợp giữa BA.2.10.1 và BA.2.75, nó đã cho thấy khả năng né tránh miễn dịch mạnh nhất so với tất cả các biến chủng đã biết trước đây. Song hành với XBB còn có XBB.1 (XBB với sự thay thế bổ sung tăng đột biến ở Locus G252V).

WHO cũng công bố kết quả phân tích 98.731 trình tự gien SARS-CoV-2 được tổng hợp về cơ sở dữ liệu GISAID cũng cho thấy dòng dõi Omicron BA.5 tiếp tục chiếm ưu thế, chiếm 78,9% ca nhiễm trên thế giới ; tiếp theo là dòng dõi hậu duệ BA.4 (bao gồm BA.4.6), chiếm 6,7%; và dòng dõi BA.2 (bao gồm BA.2.75), chiếm cho 3,9%.

Chủng XBB "có lẽ là chủng tránh miễn dịch tốt nhất". (Ảnh: T.L)

Số liệu thống kê cụ thể trên worldometers.info vào sáng 21/10 cho thấy, hiện toàn thế giới có 610.679.476 ca nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 99% tổng số ca mắc). Trong số 14.552.438 ca bệnh đang điều trị thì có 14.513.832 ca ở thể nhẹ (chiếm 99,7%) và 38.606 ca (chiếm 0,3%) còn lại trong tình trạng nghiêm trọng.

Xét theo quy mô khu vực, số liệu mới cập nhật cho thấy tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Âu là 232.612.097 trường hợp, trong đó có 1.933.809 ca tử vong và 224.797.451 ca được điều trị khỏi. Trong 24 giờ qua, châu Âu đứng thứ hai thế giới về số ca mắc COVID-19 mới, với 127.076 ca.

Tại Bắc Mỹ, tổng số ca nhiễm COVID-19 tính tới sáng 21/10 là 117.384.280 trường hợp, trong đó có 1.548.415 ca tử vong. Hiện Mỹ vẫn là nước chịu tác động nặng nề nhất bởi dịch bệnh trong khu vực và trên thế giới, với tổng số 99.003.981 ca nhiễm và 1.092.147 ca tử vong vì COVID-19 ở thời điểm hiện tại.

Còn tại Nam Mỹ, trong 24 giờ qua, khu vực này có thêm 6.413 ca nhiễm COVID-19. Tính cho đến nay, khu vực này có tổng số 64.301.882 ca nhiễm và 1.331.784 ca tử vong vì COVID-19.

Theo số liệu thống kê trên trang worldometers.info, hiện tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Á là 192.331.994 trường hợp, với 1.484.984 ca tử vong và 186.235.685 ca điều trị khỏi. Trong 24 giờ qua, châu Á đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới, với 127.432 trường hợp.

Người dân đi bộ dọc đường Orchard ở Singapore. (Ảnh: T.L)

Tính đến sáng 21/10, tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại châu Phi lần lượt là 12.662.195 và 257.751 trường hợp. Sau nhiều ngày dẫn đầu bảng thống kê, Nam Phi tiếp tục là nước chịu tác động nặng nề nhất trong khu vực, với 4.024.959 ca nhiễm COVID-19 và 102.246 ca tử vong vì dịch bệnh.

Trong 24 giờ qua, châu Đại Dương có thêm 1.093 ca nhiễm COVID-19. Hiện khu vực này có tổng số 12.518.864 trường hợp ca mắc COVID-19, với 21.361 ca tử vong. Australia hiện đang có số ca nhiễm cao nhất trong khu vực, với 10.313.911 ca, tiếp theo sau là New Zealand với 1.814.890 ca./.