Trung Quốc báo hiệu cắt giảm lãi suất, nới lỏng tài sản

Trung Quốc đẩy mạnh điều chỉnh chính sách Ngày 24/7, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đã cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ chính sách cho nền kinh tế trong bối cảnh phục hồi sau Covid, tập trung vào việc thúc đẩy nhu cầu trong nước, báo hiệu nhiều bước kích thích hơn. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng với tốc độ yếu trong quý II do nhu cầu trong và ngoài nước suy yếu, gây áp lực lên các nhà hoạch định chính sách trong việc đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn để thúc đẩy quá trình phục hồi sau Covid. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh điều chỉnh chính sách kinh tế, tập trung vào việc mở rộng nhu cầu trong nước, củng cố niềm tin và ngăn ngừa rủi ro, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã dẫn lời Bộ Chính trị Trung Quốc cho biết. “Hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, chủ yếu phát sinh từ nhu cầu trong nước không đủ, khó khăn trong hoạt động của một số doanh nghiệp, rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn trong các lĩnh vực then chốt, cũng như môi trường bên ngoài khắc nghiệt và phức tạp” - Tân Hoa xã dẫn lời Bộ Chính trị cho biết, sau cuộc họp do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì. Trung Quốc sẽ thực hiện các điều chỉnh vĩ mô "một cách chính xác và mạnh mẽ" và tăng cường điều chỉnh ngược chu kỳ, khi chính phủ kiên định với chính sách tiền tệ thận trọng và chính sách tài khóa chủ động, theo thông báo của Bộ Chính trị nước này. Tân Hoa xã cũng dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói trong một cuộc họp riêng rằng Trung Quốc sẽ cố gắng đạt được các mục tiêu phát triển hàng năm. Các nhà phân tích cho biết, mặc dù Trung Quốc đang trên đà đạt được mục tiêu tăng trưởng khiêm tốn khoảng 5% vào năm 2023, nhưng vẫn có nguy cơ mục tiêu hàng năm bị bỏ lỡ năm thứ hai liên tiếp. Hầu hết các nhà phân tích cho rằng, các nhà hoạch định chính sách khó có thể đưa ra bất kỳ biện pháp kích thích mạnh mẽ nào do lo ngại về rủi ro nợ ngày càng tăng.