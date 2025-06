Rạng Đông đặt trọng tâm kiểm soát rủi ro và tái cấu trúc để phát triển bền vững

Năm 2024, Rạng Đông đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt kỳ vọng với doanh thu đạt 8.357 tỷ đồng, vượt 18,5% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 630 tỷ đồng – cao hơn 62,4% so với mục tiêu đầu năm. Vốn chủ sở hữu của công ty cũng đã tăng thêm 389 tỷ đồng so với cuối năm 2023, tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược tái cấu trúc toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.