Từ sự hợp tác giữa Vinhomes và Masterise Homes đến thiên đường xanh hàng đầu Việt Nam

(TBTCO) - Thông tin Vinhomes và Masterise Homes chính thức bắt tay hợp tác đang khiến thị trường bất động sản dậy sóng. Sự cộng hưởng từ hai nhà phát triển bất động sản hàng đầu cùng siêu phẩm LUMIÈRE Boulevard - Kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam giữa lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park hứa hẹn tạo cơn địa chấn trên thị trường.

Cái bắt tay làm nên đẳng cấp sản phẩm

Những ngày đầu tháng 6, thị trường bất động sản (BĐS) mọi sự chú ý về Landmark 81 (TP. Hồ Chí Minh) - nơi diễn ra lễ ký kết giữa hai “ông lớn” là Vinhomes và Masterise Homes. Cụ thể, hai bên bắt tay cùng hợp tác kinh doanh dự án LUMIÈRE Boulevard nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

“Đó chắc chắn là một sự kiện đáng chú ý nhất thị trường thời điểm này, bởi từng cái tên trong bộ đôi trên đều có khả năng làm nên những điều khó tin” - ông Đoàn An Khánh - Giám đốc một công ty tư vấn bất động sản tại quận 1 nói.

Cú bắt tay dự kiến sẽ mang đến "địa chấn" cho thị trường bất động sản.

Với thị trường bất động sản phía Nam, theo ông Khánh, Vinhomes đã là thương hiệu hàng đầu, gắn với những công trình kỷ lục như tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 nằm tại khu đô thị Vinhomes Central Park. Hay ngay tại nơi tọa lạc của LUMIÈRE Boulevard - đại đô thị Vinhomes Grand Park cũng là một trong những “kỳ quan” mang tầm vóc vượt khỏi Việt Nam, thậm chí khu vực. Cùng với đó là hệ thống phân phối hùng hậu tới 65 đại lý và hơn 12.000 nhân viên kinh doanh phủ rộng miền Trung và miền Nam, liên tiếp tạo nên những kỷ lục bán hàng cho các dự án như The Rainbow, The Origami, The Manhattan và gần đây nhất là The Beverly Solari.

Đối tác của Vinhomes trong cú bắt tay vàng - Masterise Homes, cũng nổi tiếng không kém với những “siêu phẩm” hàng hiệu trải dài từ Bắc tới Nam. Tại TP. Hồ Chí Minh, dự án gây tiếng vang lớn gần đây phải kể tới Grand Marina Saigon - khu căn hộ hạng sang quy mô tầm cỡ thế giới của Marriott International hay The Rivus - khu dinh thự nổi tiếng từ cảm hứng Haute Couture độc nhất tại châu Á được thiết kế bởi ELIE SAAB.

“Điểm chung ở bộ đôi nổi tiếng này là sự kỳ công trong kiến tạo, cách tiên phong phá vỡ những chuẩn mực cũ, mang đến cho người dân tiêu chuẩn sống mới, đầy đủ, hiện đại và đẳng cấp. Cùng đội ngũ phân phối tinh nhuệ sẽ tạo nên hệ sinh thái kinh doanh khép kín, hoàn hảo” - ông Đoàn An Khánh tổng kết.

Thiên đường xanh LUMIÈRE Boulevard giữa lòng TP. Thủ Đức

LUMIÈRE Boulevard đang khiến thị trường lên cơn sốt bởi ý tưởng kỳ công phủ một “màu xanh” rộng tới 4ha tại từng góc của dự án. Cụ thể, sẽ có tới 17.000m2 khu vực xanh cảnh quan nội khu và 24 khu vườn xanh thẳng đứng, nối tiếp nhau chạy dọc từ tầng thượng tới tầng trệt với tổng diện tích lên tới 20.000m2. Nơi đây theo tính toán có thể tạo ra 125 triệu lít oxy mỗi năm và là dự án có kiến trúc xanh 3D quy mô hàng đầu tại Việt Nam.

LUMIÈRE Boulevard phủ xanh tòa nhà bằng những khu vườn trên không.

Những cư dân tương lai của LUMIÈRE Boulevard sẽ được tận hưởng một cuộc sống đậm chất nghỉ dưỡng với những tiện ích đẳng cấp ngay tại thềm nhà. Bên cạnh sảnh căn hộ được thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ các loại hoa, cư dân có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu không gian thư thái với rạp chiếu phim ngoài trời, con đường uốn lượn với hàng ngàn loại hoa cỏ ngát hương từ khu vườn thảo mộc.

Có nhiều cách khác để cả gia đình thư giãn tại LUMIÈRE Boulevard với hồ bơi phi thuyền, nơi có hồ jacuzzi với massage thủy liệu, lounge dưới nước hay khu vực dành riêng cho các cư dân nhí thỏa sức vui đùa. Ngoài ra, hệ thống sân tập thể thao ngoài trời rộng khắp kết hợp với thiết bị thể thao thực tế ảo trong nhà sẽ giúp mọi người rèn luyện sức khỏe trong mọi điều kiện thời tiết.

Thiên đường xanh hiện hữu khắp mọi nơi tại LUMIÈRE Boulevard.

Ngoài tiện ích nội khu, tọa lạc tại Vinhomes Grand Park, cư dân tại LUMIÈRE Boulevard sẽ được hưởng trọn hệ sinh thái khép kín, đẳng cấp chỉ trong vài bước chân với công viên 36ha, hệ thống trường Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, hệ thống bệnh viện quốc tế Vinmec cùng những chuyến xe buýt xanh của VinBus…

Với thiết kế và hệ thống tiện ích đủ đầy hiếm thấy, một nhà đầu tư lâu năm tại TP. Hồ Chí Minh cho rằng, LUMIÈRE Boulevard sẽ sớm khiến thị trường BĐS phía Đông thành phố bùng nổ. Đặc biệt, lợi thế vàng của LUMIÈRE Boulevard đến từ vị trí mang giá trị hiếm có, ngay trung tâm TP. Thủ Đức, với tầm nhìn 360 độ không giới hạn bao trọn kênh Bà Dì, sông Tắc, sông Đồng Nai.

“Lumière Boulevard hội tụ đủ yếu tố để làm nên một sản phẩm giá trị, từ vị trí, tiện ích, giá trị sống và sự đảm bảo từ những thương hiệu lớn nhất” - vị này nhận định./.