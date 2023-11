(TBTCO) - Rạng sáng 11/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 12 VND, hiện ở mức 24.014 VND. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,10%, xuống mốc 105,81.

Sáng nay đồng USD trên thị trường thế giới đảo chiều giảm trong giỏ thanh toán quốc tế. Ảnh: TL

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.164 VND/USD.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ ở mức 24.337 VND – 26.899 VND.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 50 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.575 – 24.635 đồng/USD, tăng mạnh 100 VND/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.100 VND 24.470 VND Vietinbank 24.115 VND 24.535 VND BIDV 24.155 VND 24.455 VND

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 24.365 VND – 26.930 VND.

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,253.51 VND 26,640.08 VND Vietinbank 25,126 VND 26,426 VND BIDV 25,450 VND 26,626 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra tiếp tục giảm nhẹ

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 155.99 VND 165.79 VND Vietinbank 156.35 VND 166.05 VND BIDV 156.77 VND 165.02 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD giảm so với các loại tiền tệ khác, nhưng tăng so với đồng Yen Nhật, khi các nhà đầu tư đánh giá nhận xét của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell rằng, Ngân hàng Trung ương có thể tăng lãi suất thêm một lần nữa nếu lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro tăng 0,10%, đạt mức 1,0679 USD.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde hôm 10/11 cho biết, lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu hiện đang ở mức cao kỷ lục và sẽ được duy trì tới khi có thể đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng.

So với đồng Yen Nhật, đồng USD tăng 0,16%, đạt mức 151,59 yên, mức cao nhất kể từ ngày 1/11. Các nhà giao dịch vẫn đang đánh giá khả năng chính quyền Tokyo sẽ can thiệp vào đồng tiền Nhật Bản. Đồng Yen đang trên đà tăng trưởng tồi tệ nhất kể từ tháng 8, khi đồng USD tăng 1,48% so với đồng Yen Nhật trong tuần này.

Đồng Euro cũng đạt mức cao nhất trong 15 năm so với đồng Yen Nhật là 161,95 yên vào phiên giao dịch vừa qua./.