(TBTCO) - Ngày 13/2, USD trong nước tiếp tục đứng giá trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,02%, đạt mốc 104,13.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,101 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,112 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 23,400 VND/USD - 25,103 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 24,492 VND/Euro - 27,071 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,842– 24,962 VND/USD tăng 2 VND ở chiều mua vào và tăng 12 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 12/2.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,200 VND 24,570 VND Vietinbank 24,195 VND 24,615 VND BIDV 24, 285 VND 24, 595 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,508 VND 26,086 VND Vietinbank 25,493 VND 26,993 VND BIDV 25,822 VND 27,024 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 159.44 VND 169.87 VND Vietinbank 159.41 VND 169.11 VND BIDV 161.23 VND 169.78 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,13 điểm - tăng 0,02% so với giao dịch ngày 12/2.

Đồng USD tăng cao hơn so với đồng Euro và các loại tiền tệ chính khác trong phiên giao dịch hôm nay khi các nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận dữ liệu về lạm phát và doanh số bán lẻ của Mỹ trong tuần này để tìm manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất được dự đoán rộng rãi.

Đồng Euro giảm 0,22% xuống 1,07595 USD do kỳ nghỉ lễ ở hầu hết các thị trường lớn ở châu Á khiến thị trường tương đối trầm lắng khi bắt đầu một tuần có thể coi là bận rộn.

Đồng Bảng Anh được giao dịch lần cuối ở mức 1,26 USD, ít thay đổi trong ngày.

Các thị trường cũng đang để mắt đến đồng Yen rất nhạy cảm với tỷ giá, vốn đã mạnh lên vào cuối năm ngoái khi thị trường định giá việc cắt giảm lãi suất sớm của Mỹ, nhưng đã suy yếu khi thời điểm đó bị đẩy lùi.

Chính quyền Nhật Bản đã can thiệp vào cuối năm 2022 để hỗ trợ đồng Yen, vốn đã suy yếu xuống mức 151,94/USD. Lần cuối cùng đồng USD ổn định so với đồng Yen ở mức 149,28./.