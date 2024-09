(TBTCO) - Sáng 17/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.137 – giảm tới 35 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 100,71 điểm, giảm 0,41% so với giao dịch ngày 16/9/2024.

Tỷ giá USD hôm nay, 17/9/2024: Đồng USD rớt xuống mốc thấp nhất 1 năm. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.293 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.293 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.293 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm tại các NHTM hiện ở mức. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.350 - 24.720 VND/USD chiều mua vào - bán ra giảm 10 VND cả 2 chiều mua vào – bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.293 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.350 VND 24.720 VND Vietinbank 24.387 VND 24.740 VND BIDV 24.380 VND 24.720 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.433 VND – 28.110 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.575 VND 28.034 VND Vietinbank 26.848 VND 28.048 VND BIDV 26.810 VND 28.029 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng nhẹ chiều mua vào, hiện ở mức: 163 VND – 180 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 170,37 VND 180,32 VND Vietinbank 171,85 VND 179,6 VND BIDV 172,16 VND 179,86 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm mạnh ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 24.770 - 24.900 VND, giảm 160 VND ở chiều mua và 130 VND chiều bán so với ngày 16/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 100,71 điểm – giảm 0,41%.

Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm so với đồng Yên Nhật vào phiên giao dịch vừa qua, khi thị trường kỳ vọng nhiều hơn vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đưa ra mức cắt giảm lãi suất lớn vào cuối tuần này.

Đồng USD giao dịch chạm mức 139,58 Yên, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023. Đồng USD đã chốt phiên giao dịch giảm 0,1%, ở mức 140,69 Yên.

Đồng Bảng Anh tăng 0,64%, đạt mức 1,3206 USD. Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,42%, đạt mức 1,1123 USD./.