Tỷ giá hôm nay (4/7): Tỷ giá USD tại các ngân hàng tăng, “chợ đen” giảm mạnh

(TBTCO) - Sáng 4/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.258 VND/USD, tăng 5 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,35 điểm – giảm 0,35% so với giao dịch ngày 3/7.

Tỷ giá USD hôm nay, 4/7/2024: Đồng USD trượt giá, Yên Nhật rớt xuống đáy 38 năm. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.772 VND/Euro - 27.380 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay điều chỉnh tăng nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.220 VND/USD và bán ra là 25.470 VND/USD, tăng 5 VND. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm mạnh ở 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.738 – 25.818 VND/USD, giảm 100 VND ở chiều mua và 80 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 3/7.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.220 VND 25.470 VND Vietinbank 25.250 VND 25.470 VND BIDV 25.250 VND 25.470 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26.645 VND 28.106 VND Vietinbank 26.876 VND 28.090 VND BIDV 26.820 VND 28.082 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 152,76 VND 161,68 VND Vietinbank 154,6 VND 161,38 VND BIDV 153,18 VND 161,13 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,35 điểm – giảm 0,35% so với giao dịch ngày 3/7.

Đồng USD giảm sau khi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Đồng EUR vẫn kiên cường, được hỗ trợ bởi chỉ số lạm phát cao dai dẳng, cho thấy Ngân hàng Trung ương châu Âu cần cân nhắc kỹ trước khi cắt giảm lãi suất một lần nữa. Trong khi đó, đồng bảng Anh đã tăng trước thềm cuộc bầu cử ở Anh ngày 4/7.

Đồng EUR đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần so với đồng USD và chốt phiên giao dịch tăng 0,3%, đạt mức 1,0781 USD.

Trước kỳ nghỉ lễ ngày 4/7 tại Mỹ, đồng Yên vẫn là tâm điểm chính sau khi giảm xuống 161,96 Yên/USD lần đầu tiên kể từ tháng 12/1986. Đồng USD chốt phiên giao dịch tăng 0,1%, đạt mức 161,64, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong phiên trước đó là 161 sau dữ liệu kinh tế ảm đạm của Mỹ.

Đồng Yên cũng chạm mức thấp nhất là 174,48 so với đồng EUR. Đồng EUR chốt phiên giao dịch tăng 0,4%, đạt mức 174,22 Yên./.