UFBA mang xuân ấm áp đến với trẻ em ở Lạng Sơn

(TBTCO) - Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông – Xuân biên giới – Tết hải đảo” năm 2024, mới đây, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh (UFBA) - Bộ Tài chính đã có chuyến thăm và tặng quà cho các cháu tại Trường Mầm non I, II, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Ngát – Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học UFBA, để thực hiện được chương trình thiện nguyện “Đông ấm cho em”, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường UFBA đã phối hợp với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, cá nhân và các tập thể thống nhất trao tận tay các em nhỏ tại Trường mầm non I, II ở xã Bính Xá, huyện Đình Lập, Lạng Sơn các phần quà với tổng trị giá 70 triệu đồng.

Đại diện cho đoàn công tác, TS. Lê Tuấn Hiệp – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học UFBA, trao quà cho Trường mầm non I, II.

Các phần quà gồm: đồ dùng phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ: 51 chiếu chăn lông ấm; 40 chiếc ghế học sinh, 10 bình ủ nước nóng cỡ lớn, thảm cỏ nhân tạo 350m2, thảm nỉ đỏ 150m2, 2 chiếc xe đạp, 2 chiếc xe máy, 2 chiếc cầu trượt, 2 xe lắc, 2 xe cần cẩu, 2 xe máy mầm non (dùng học trải nghiệm an toàn giao thông), sách vở tập tập tô (trị giá 40 triệu đồng); 240 suất quà gồm quà tết (bánh kẹo) và đồ dùng cá nhân (mũ, tất) trị giá 30 triệu đồng.

Chương trình “Đông ấm cho em” là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhằm mang lại một mùa đông ấm áp cho trẻ em vùng biên giới phía Bắc.

Những phần quà không chỉ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực để vượt khó học giỏi mà còn động viên, khích lệ các em vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường cũng đã tới thăm và tặng quà các chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Lăng.

Cũng theo cô giáo Nguyễn Thị Ngát, hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn công tác của Trường Đại học UFBA cũng đã trao tặng bản đồ "Một dải non sông” trị giá 750.000 đồng cho 2 trường Mầm non I, II, xã Bính Xá.

Bên cạnh đó, đoàn thanh niên và hội sinh viên trường cùng đã tới thăm và tặng quà các chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Lăng, tặng quà các chiến sỹ ngoài đảo xa (theo Kế hoạch phát động của Tỉnh đoàn Hưng Yên)...

Đoàn công tác đã được lãnh đạo và người dân địa phương đánh giá cao về hoạt động tình nguyện “phục vụ cộng đồng”, “Đi dân nhớ, ở dân thương” của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh.